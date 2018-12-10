Macron: Ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceÄŸim

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Elysee SarayÄ±'nda sendika temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 'SarÄ± Yelekliler' eylemlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, sarÄ± yelekliler eylemleriyle ilgili sendika temsilcileri ile bir araya geldi. YaklaÅŸÄ±k 4 saat süren görüÅŸmeden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

Macron, SarÄ± Yelekliler protestolarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rma amacÄ±yla televizyondan ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yaptÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda "SorumluluÄŸumu kabul ediyorum" ifadesini kullanan Macron, hareketin kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmayÄ± hedefleyen bazÄ± ekonomik adÄ±mlarÄ± açÄ±kladÄ±.

Macron, asgari ücretin 2019'da 100 avro artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, fazla mesai ücretlerinin vergiden muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± ve tüm çalÄ±ÅŸanlara yÄ±l sonu ikramiyesi getirileceÄŸini vadetti.

Macron'un açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– Burada bir kÄ±zgÄ±nlÄ±k var. Derin bir kÄ±zgÄ±nlÄ±k var. Ve bu anlamlarda meÅŸruydu. Sabah kalkan bir çalÄ±ÅŸan, ay sonunu getirme endiÅŸesi taÅŸÄ±yor. Ä°lk kez böyle kadÄ±nlarÄ±n sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaÅŸtÄ±k. Bu insanlarÄ± unuttuk.

â– Son 40 yÄ±l içinde insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±n kötüye gittiÄŸini gördük. Ve bu hala devam ediyor. Bu konudaki sorumluluÄŸumu kabul ediyorum. Biz son 1.5 yÄ±l içinde bu soruna eÄŸilmekte geri kaldÄ±k. Size daha baÅŸka önceliklerim olduÄŸu izlenimi verdim. Bir ÅŸekilde buradan çÄ±kabileceÄŸimizi biliyorum. Biz tarih içinde bunu baÅŸarabileceÄŸimizi gösterdik.

â– Ä°nsanlarÄ±n kazandÄ±klarÄ± ile onurlu yaÅŸadÄ±klarÄ± bir Fransa istiyoruz. Büyük iÅŸverenlere gidip onlarla da konuÅŸacaÄŸÄ±z. Hükümet ve parlamento birlikte çalÄ±ÅŸmalÄ± bu konuda. Çok çalÄ±ÅŸmayÄ± ödüllendireceÄŸimiz yeni bir vergi planÄ±nÄ± devreye sokmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

â– Ä°ÅŸsizliÄŸi ortadan kaldÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Bunun baÅŸka bir alternatifi yoktur. Bu kolektif bir projedir. Avrupa'nÄ±n da gerçekleÅŸtirmesi gereken bir projedir.

â– Birçok kiÅŸi VarlÄ±k Vergisi'nde U dönüÅŸü yapmamÄ± beklediÄŸini biliyorum ama bu sorun 40 yÄ±ldÄ±r devam eden bir durum var. Fransa'nÄ±n en zenginlerini ülkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. BunlarÄ±n ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± engellemek için kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, bundan dönmek bizi zayÄ±flayacaktÄ±r. Vergilerini Fransa'da ödemelidirler.

â– Ayda 2000 avrodan az maaÅŸ alanlara zam yapÄ±lacak. Özel sektör çalÄ±ÅŸanlarÄ±na zam yapÄ±lsÄ±n.

â– Ekonomik ve sosyal olaÄŸanüstü hal ilan edeceÄŸim.

â– Göçmen sorunuyla yüzleÅŸmemiz gerekiyor.

â– Herkese düÅŸen görev var. Derin bir devlet reformuna ihtiyacÄ±mÄ±z var.

â– Partilerden baÄŸÄ±msÄ±z herkesin fikrini dinlememiz lazÄ±m.

MACRON SENDÄ°KA TEMSÄ°LCÄ°LERÄ°YLE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

Macron, bu akÅŸam canlÄ± yayÄ±nda yapacaÄŸÄ± açÄ±klama öncesi, Elysee SarayÄ±'nda sarÄ± yeleklilerin protestolarÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sorunlara iliÅŸkin birçok iÅŸçi ve memur sendikasÄ±nÄ±n temsilcileriyle görüÅŸtü.

YaklaÅŸÄ±k 4 saat süren görüÅŸmeye BaÅŸbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand ve Senato BaÅŸkanÄ± Gerard Larcher katÄ±ldÄ±.

FransÄ±z Demokratik Ä°ÅŸçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çÄ±kÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ciddi bir krizde olduklarÄ±nÄ± belirterek kÄ±sa vadede çözüm bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

FransÄ±z Ä°ÅŸverenler Örgütü MEDEF BaÅŸkanÄ± Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düÅŸürülmesinin çok önemli olduÄŸunu ifade ederek, Macron'un bu akÅŸam yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada vergilere iliÅŸkin açÄ±klama yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ä°ÅŸçi Gücü isimli sendikanÄ±n Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlendiÄŸini ve sonuçlarÄ±nÄ± akÅŸam göreceklerini ifade etti.

Bu arada ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Muriel Penicaud, Macron'un sarÄ± yeleklilerin ‘öfkesini’ dindirecek önemli açÄ±klamalar yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Macron bu akÅŸam sarÄ± yeleklilere iliÅŸkin canlÄ± yayÄ±nda açÄ±klamalarda bulunacak. SarÄ± yelekliler bir süredir Macron'dan konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 23:04

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