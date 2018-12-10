LÄ°STAG 10. yÄ±lÄ±nda â€˜GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±ndan Hikayelerâ€™ kitabÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

10. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Lezbiyen, Gey, BiseksÃ¼el, Trans, Ä°nterseks Aileleri ve YakÄ±nlarÄ± Grubu, DÃ¼nya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼â€™nde etkinlik dÃ¼zenledi.

10 AralÄ±k Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde, 10. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Ä°nterseks Aileleri ve YakÄ±nlarÄ± Grubu (LÄ°STAG), Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda etkinlik düzenledi. LGBTÄ°+ ailelerinin gerçek yaÅŸam öykülerinden derlenen ‘GökkuÅŸaÄŸÄ±ndan Hikâyeler’ adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, sanatçÄ±larÄ±n desteÄŸiyle okuma tiyatrosu gerçekleÅŸtirildi.

ÇocuklarÄ± LGBTÄ°+ olan bir grup anne-babanÄ±n 2008’de kurduÄŸu Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Ä°nterseks Aileleri ve YakÄ±nlarÄ± Grubu (LÄ°STAG) 10. yÄ±lÄ±nÄ±, 10 AralÄ±k Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde Ä°stanbul’daki Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda kutladÄ±. Hollanda BüyükelçiliÄŸi’nin ‘Ä°nsan HaklarÄ± Fonu’ desteÄŸiyle ‘Hikaye AnlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ eÄŸitimleri düzenleyen LÄ°STAG, Türkiye’nin farklÄ± illerinde yaÅŸayan, çocuklarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± LGBTÄ°+ olan gerçek yaÅŸam öykülerini bir kitapta topladÄ±. Kitapta, LÄ°STAG, Ankara GökkuÅŸaÄŸÄ± Aile Grubu, Denizli LGBTÄ°+ Aile Grubu ve Ä°zmir LGBTÄ°+ Bireyleri Aile Grubu’ndan yaklaÅŸÄ±k 30 anne ve babanÄ±n gerçek yaÅŸam öyküleri yer alÄ±yor. KitabÄ±n ön sözünü ise ‘Hikaye AnlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±’ eÄŸitimlerini de veren BahçeÅŸehir Üniversitesi ÖÄŸretim Görevlisi Åžeyda Taluk yazdÄ±.

‘BÄ°R HÄ°KAYE BÄ°R Ä°NSANI, BÄ°R Ä°NSAN HEPÄ°MÄ°ZÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°R’

10. yÄ±l etkinliÄŸinin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± kitabÄ±n derleyicilerinden Yasemin Zeynep BaÅŸaran yaptÄ±. BaÅŸaran, kitabÄ±n sadece LGBTÄ°+ ailelerine deÄŸil toplumun her kesimine ulaÅŸmasÄ±nÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸaran, “GökkuÅŸaÄŸÄ±ndan Hikayeler, çocuklarÄ±nÄ± gerçekten sevmenin onlarÄ± anlamaktan geçtiÄŸini bilen, anlamak için gereken uzun ve yorucu yolu kat edebilme cesaretine sahip, baÅŸta kendi önyargÄ±larÄ± olmak üzere karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± birçok zorluÄŸu geride bÄ±rakmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken öÄŸrenmeyi sürdüren ebeveynlerin yolculuÄŸunu gözler önüne seriyor” dedi.

BaÅŸaran’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan okuma tiyatrosuna geçildi. Kitaptaki hikayeler sanatçÄ±lar, Ayça DamgacÄ±, Ayta Sözeri, Haydar Köyel, Seyhan Arman ve Melis Öz tarafÄ±ndan okundu. Okuma tiyatrosu katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan ilgiyle izlendi.

“Bir hikaye bir insanÄ±, bir insan hepimizi deÄŸiÅŸtirir” çaÄŸrÄ±sÄ± yapan LÄ°STAG’lÄ± aileler herkesi, LGBTÄ°+ ailelerinin dönüÅŸtürücü güce sahip hikayelerini okuma tiyatrolarÄ± düzenleyerek paylaÅŸmaya davet etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

Okuma tiyatrosunun ardÄ±ndan aileler, Hollanda BaÅŸkonsolosu Bart van Bolhuis’a plaket verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda

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