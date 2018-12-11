CerrahpaÅŸaâ€™da en basit tahliller bile yapÄ±lamÄ±yor

Ä°stanbul CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde laboratuvar hizmetleri durma noktasÄ±na geldi. En basit laboratuvar ve tahlil iÅŸlemleri yapÄ±lamÄ±yor.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°stanbul CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi Hastanesinde laboratuvar hizmetleri durma noktasÄ±na geldi. Gazetemizi arayan yurttaÅŸlar en basit laboratuvar ve tahlil iÅŸlemlerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip tahliller için baÅŸka hastanelere yönlendirildiklerini söyledi.

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmetler Emekçileri SendikasÄ± (SES) Aksaray Åžube Yöneticisi AydÄ±n Erol, hastalarÄ±n söylediklerini doÄŸrulayarak, CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesinde, cumadan sonra her hasta için rutin yapÄ±lmasÄ± gereken tahlillerin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± PÄ±nar Saip ise üniversite hastanelerinin uzun süredir zor durumda olduÄŸunu belirterek “Ä°drar tahlili yapÄ±lamÄ±yorsa o hastane kapanmÄ±ÅŸ demektir” diye konuÅŸtu. Konuyla ilgili aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi sekreterliÄŸinden bir görevli ise tüm yetkililerin toplantÄ±da olduÄŸunu belirterek cep telefonumuzu alarak geri dönüÅŸ yapacaklarÄ±nÄ± söyledi ancak geri dönüÅŸ yapÄ±lmadÄ±. CerrahpaÅŸa’yÄ± hasta olarak aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise hastanenin laboratuvar servisi yetkilisi, yaÅŸananlarÄ± doÄŸrulayarak “Ä°drar tahlili yapÄ±lamÄ±yor. Kan tahlillerinin ise bazÄ±larÄ± yapÄ±labiliyor” diye konuÅŸtu.

‘ÇOK BASÄ°T TESTLER YAPILAMIYOR’

YaÅŸananlarÄ± gazetemize deÄŸerlendiren SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Aksaray Åžube Yöneticisi AydÄ±n Erol, bu hafta cuma gününden sonra rutin yapÄ±lmasÄ± gereken tahlillerin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “CerrahpaÅŸa’da bugün tam idrar tahlili, yarÄ±ndan itibaren ise ÅŸeker ve karaciÄŸer enzimleri tahlili yapÄ±lamayacak. BazÄ± hormon testleri geçen hafta bitmiÅŸti zaten. Hastanede laboratuvar hizmetleri durma noktasÄ±na geldi. Birçok defa ihale açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen hiçbir firma teklif vermedi. Daha önce alÄ±nan malzemelerin yaklaÅŸÄ±k 3-4 yÄ±ldÄ±r paralarÄ±nÄ±n ödenmemesi nedeniyle firmalar teklif vermeyeceklerini söylediler. EÄŸer kÄ±sa sürede çözüm üretilmezse hastanedeki saÄŸlÄ±k hizmetleri aksayacak ve hastalar olumsuz yönde etkilenecektir” dedi. Çok basit laboratuvar testlerinin dahi bir üniversite hastanesinde yapÄ±lamamasÄ±nÄ±n açÄ±klanÄ±r bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Erol “Son zamanlarda üniversite hastanelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik krizin sonuçlarÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±” dedi.

‘ÇALIÅžANLAR DA TEDÄ°RGÄ°N’

“Bir an önce SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve hükümetin bu soruna çözüm bulmasÄ± gerekiyor aksi takdirde üniversite hastanelerinin kapanmasÄ± söz konusudur” diye konuÅŸan Erol, “YaÅŸanan bu olumsuz durumdan çalÄ±ÅŸanlar da çok tedirgin. YÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hastanenin bu duruma düÅŸmesi karÅŸÄ±sÄ±nda ‘Bir ÅŸeyler yapalÄ±m. GeleceÄŸimiz ne olacak’ diye tepki gösteriyorlar” diye anlattÄ± yaÅŸananlarÄ±.

‘Ä°DRAR TAHLÄ°L YAPILMAMASI HASTANENÄ°N KAPANMASI ANLAMINA GELÄ°R’

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip ise CerrahpaÅŸa’ya dair özel bir bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak zaten genel olarak uzun zamandÄ±r üniversite hastanelerinin zor durumda olduÄŸuna dikkat çekerek “Bir süredir ihalelerle ilgili problemler var. Bir sürü tetkik yapÄ±lamÄ±yor. Üniversite hastanelerinin uzun zamandÄ±r zor durumda olduÄŸunu söylüyoruz ama idrar tahlili yapÄ±lmamasÄ± demek hastanenin kapanmasÄ± anlamÄ±na gelir” dedi.

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