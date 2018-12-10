Kayserili KESK Ã¼yeleri Adanaâ€™daki bÃ¶lge mitingi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

KESKâ€™in Adanaâ€™da dÃ¼zenlenecek bÃ¶lge mitingi Ã¶ncesi, Kayseriâ€™de KESK merkez yÃ¶neticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla toplantÄ± dÃ¼zenlendi.

KESK’in Adana’da düzenleyeceÄŸi bölge mitingi için çeÅŸitli illerde yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. Krize karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilecek bölge mitingi öncesi KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, SES Genel Mali Sekreteri Ali Önal’Ä±n katÄ±lÄ±mlarÄ±yla EÄŸitim Sen Kayseri Åžubesi’nde kitle örgütleri ve üyeleri ile bir araya geldi.

‘ALAN EYLEMLERÄ° GEREKLÄ°’

BeÅŸ miting kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Ä°zmir, Samsun, DiyarbakÄ±r, Adana ve Ä°stanbul bölgelerinde miting planÄ± yapÄ±ldÄ±. Bölgelerdeki Ä°zmir ve Samsun mitinginin güzel geçtiÄŸini düÅŸünüyoruz. Böylesi bir dönemde alan eylemlerinin gerekli olduÄŸunu söylüyoruz” dedi.

Mitinglere dair bilgi veren Gürbüz, “Ä°ÅŸ yerlerimizde yürüteceÄŸimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Ä°çerisinden geçtiÄŸimiz karanlÄ±k süreci düÅŸündüÄŸümüzde, emek örgütü olarak yürüttüÄŸümüz bu çalÄ±ÅŸmalar taleplerimizi söyleyeceÄŸimiz alanlardÄ±r. Bu ülkenin ihtiyacÄ± olan demokrasi için mücadele edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘DEMOKRASÄ°YÄ° SAVUNALIM’

ArdÄ±ndan söz alan SES Genel Mali Sekreteri Ali Önal, “BaÅŸlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hareketi devam ettirelim” dedi. BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapacaÄŸÄ±mÄ±z bölgesel mitingler anlamlÄ±dÄ±r. Birçok kesimin bir arada olduÄŸu renkli bir kesimdir. Bu birliktelik ile geniÅŸ kesimlere ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Ekonomik krizden kaynaklÄ± yoksul halka ve emekçilere daha rahat ulaÅŸabiliriz. GözaltÄ±lara karÅŸÄ± demokrasiyi savunacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžYERLERÄ°MÄ°ZDE TALEPLERÄ°MÄ°Z ETRAFINDA ÖRGÜTLENELÄ°M’

EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, “Yeni rejimin ilanÄ±ndan sonra kamusal alanlarÄ±n saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu, iÅŸ güvencesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtik. Kriz sonrasÄ± tasarruf söylemleri, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± vurdu. Krize karÅŸÄ± emekçiler ile sürdüÄŸümüz kampanyayÄ± sürdüreceÄŸiz. Somut talepler üzerinden yürüttüÄŸümüz çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Meslek kanununu karÅŸÄ± kampanyalarÄ±mÄ±z devam edecektir. AtamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenlerimize seslenen, iÅŸ güvencemize sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸ yerlerimizden her kesime ortak talepler etrafÄ±nda anlatacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸ yerlerimizde yürüteceÄŸimiz çalÄ±ÅŸmalar üzerinden örgütlülüÄŸümüz güçlendirmeliyiz” dedi.

KESK üyelerinin de söz aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da görüÅŸ ve öneriler alÄ±ndÄ±. (Kayseri/EVRENSEL)

KESKâ€™ten krize karÅŸÄ± miting: GÃ¼venceli gelecek iÃ§in mÃ¼cadeleye

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