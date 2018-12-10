CHPâ€™nin asgari Ã¼cretliye Ã¶nerisi 2 bin 200 lira oldu

CHP'li belediyelerde 1 Ocak'ta asgari Ã¼cretin net 2200 Lira olacaÄŸÄ± duyuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Grubu olarak 30 KasÄ±m’da Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan kanun teklifinde, asgari ücretin 2200 TL olmasÄ± ve Gelir Vergisi oranÄ±nÄ±n %15’ten %0’a düÅŸürülmesi teklifinin bir an önce deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini belirtti.

"CHP Grubu olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan teklif ettiÄŸimiz 2200 liralÄ±k asgari ücretin uygulanmasÄ±na ilk olarak CHP'li belediyelerde baÅŸlayacaÄŸÄ±z. 1 Ocak 2019'da CHP'li belediyelerimizde asgari ücret net 2200 lira olacak" diyen Keven, asgari ücretin insanca yaÅŸam koÅŸullarÄ±ndan uzak olduÄŸunu, 2200 liranÄ±n da yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n dahi altÄ±nda olan asgari ücretin bir an önce en az 2200 lira seviyesine çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

'ASGARÄ° ÜCRET ÜZERÄ°NDEKÄ° GELÄ°R VERGÄ°SÄ° KALDIRILMALI'

"AyrÄ±ca asgari ücret üzerindeki Gelir Vergisi yükü de kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Zaten insanca yaÅŸam için yeterli olmayan asgari ücretten 2018 yÄ±lÄ±nda 2 maaÅŸtan fazla bir miktar yani toplam 3400 lira Gelir Vergisi kesildi. Biz CHP Grubu olarak verdiÄŸimiz Kanun teklifinde %15 oranÄ±nda yapÄ±lan Gelir Vergisi kesintisinin sÄ±fÄ±ra düÅŸürülmesini teklif ettik. Halk için bir bütçe oluÅŸturulacaksa bu bütçede iÅŸçilerden, çalÄ±ÅŸanlardan kesilen devasa bir Gelir Vergisi kalemi olmamalÄ±dÄ±r. KaÅŸÄ±kla verilen maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± tekrar kepçeyle Gelir Vergisi, KDV, ÖTV vb. diye alÄ±nÄ±yor. Asgari ücretlinin ne geliri var ki Gelir Vergisi alÄ±nÄ±yor. Bu adaletsiz vergi sistemi deÄŸiÅŸmelidir" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

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