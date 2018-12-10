Theresa May aÃ§Ä±kladÄ±: Ä°ngiltere'de Brexit oylamasÄ± ertelendi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit anlaÅŸmasÄ±yla ilgili Avam KamarasÄ±â€™nda yapÄ±lacak oylamanÄ±n ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avam KamarasÄ±’nda yarÄ±n yapÄ±lmasÄ± beklenen Brexit anlaÅŸmasÄ±yla ilgili oylamanÄ±n ertelendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ä°ngiltere ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n mevcut ÅŸartlarda Parlamento’da reddedileceÄŸi ön görülüyordu.

Öte yandan AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere’nin Brexit sürecine iliÅŸkin açÄ±lan davayÄ± karara baÄŸlamÄ±ÅŸ, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma bildirimini tek taraflÄ± olarak geri çekebileceÄŸine hükmetmiÅŸti. Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa BirliÄŸi'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiÄŸinde, söz konusu üye devletin tek taraflÄ± olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduÄŸuna karar vermiÅŸtir" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Avrupa Adalet DivanÄ±: Brexit tek taraflÄ± olarak iptal edilebilir

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 18:56

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