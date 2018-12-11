'Ben de onlar gibi ölebilirdim'

Şehir hastanesi inşaatı işçisi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana gelmiş. Blokla birlikte 30 metreden düşen 3 işçi enkazın altında kalıp ölmüş. Biz de Şehir Hastanesi inşaatında çalışıyoruz. Şantiyede çalışan arkadaşlarımız kimisi bu olayı duymuş kimisi duymamış. Ama gene bir arkadaşımızla da kaza sonrası sohbet ederek konuşuldu.

Şantiye de tesisat işçisi olan Sefa’nın, sicak soğuk yangın boru hattı döşerken şafttaki demiri çekmeye çalışırken eli kesildi. Sonra dikiş atılan elinden sonra ise geri dönmek zorunda kaldı. Geçmiş olsun diye yanına gittiğimde neden izin almadın diye sordum. Alırsam yevmiyem gider dedi. Bu soğukta çalışıyoruz. Ne için, para için. Viyadükte işçilerin ölüm haberini sosyal medya da gören başka bir arkadaş geldi. Duydunuz mu işçiler hâlâ betonun altından çıkartılmamış. Sefa donuk gözlerle baktı “Kesin hepsi öldü “ dedi. Bugün bende bu şaft boşluğunun içinde dengemi kaybedip düşebilirdim. Belki ben de onlar gibi olabilirdim. Şimdi benim yerime yine başka biri gelip burada benim yerimi tamamlayacaktı. Kim kaybetmiş olacaktı; Ben! Ya patron, patrona bir şey olacak mıydı? Belki şantiyede kimse kolay kolay duymayacaktı. Viyadükteki işçiler için yayın yasağı getiren devlet, bizi koruyacağına patronları koruyor. Nerede bir tutuklu patron var! 3. Havalimanın da belki bilmediğimiz sayılarda işçiler öldü. Patrona bir şey oldu mu? İşçileri tutukladılar. Sefa geçirdiği kaza sonrası donuk donuk bunları anlatırken usta geldi. Hemen bizim ekipleri dağıtıp başka bölgelere yönlendirdi. Hava şartları bizi oldukça etkiliyor. Patronlar iş kıyafeti vermedi. Soğukta kimimiz işe çıktı bugün kimimiz çıkmadı. Kışlıklar gelmediği için saha da çalışmak her geçen gün daha da zorlaşırken, ustalar bizi baskıyla çalışmaya çıkarıyor.

Soğuktan işi erken bırakan arkadaşlarımızla yemek sırasında beklerken, viyadük ölen işçilerin sayısı gerçek mi daha fazlası da olabilir mi diye konuşurken bulduk kendimiz. Bu bir kaza mı yoksa ölüme mi terk edilmişler diye konuşurken.

Ya bizler, bizler de öyle değil miyiz dedi Arif abi. Bu şantiye kaç kişi biliyor orada ölen işçileri? Biz kendimiz ne kadar biliyoruz bizim çalıştığımız yerde kimler kaza geçiriyor? Devlet her yer de devlet gibi patron gibi davranıyor. Bizleri ilk önce ucuza çalıştırıyor sonra birbirimize rekabetçi çalıştırıyor. Başımıza bir iş gelirse de hadi eyvallah diyor.

Kriz diye bizi zorla işsizlikle tehdit eden patronlar, her gün en ufak şeyde bakışlarıyla, söylemleriyle hissettiriyor. Herkes ekmek parası diye en ağır işi yapıyor. İşsiz kalmamak için hepimiz ölümü göze alıyoruz artık. Sonra kaza denilerek arkamızda tutanak tutulup soruşturmalar yapılacak. Öleni bakmakla, yaşatmakla mükellef olduğu insanlar var. Onlar ceplerini doldururken, biz her geçen gün yoksullaşıyoruz. Kriz dediler bizim maaşlar aynı. Ama iş yapmaya gelince ölüm çukurlarında çalışanlar hep biz oluyoruz. Ölen 3 işçinin ailesine kim bakacak? Kim sahip çıkacak? Arif abinin yanındaki henüz 19 yaşındaki Sinan soruyor bize.

Arif abi oradan bir cevap verdi: “Ölüme 3 kuruş sus payı verdikten sonra, ailen bile ardından bakmaz yiğenim” dedi. Arif abi yıllardır şantiyelerde inşaat işçisi olunca, tüm deneyimlerini bize anlatmakla kalmaz. En gerçekçi olan neyse en acımasız şekilde söylüyor. Biz varsak onların cebi zengin biz yoksak hepsi ölü. Biz ölmemek için birlik olmazsak beton bloğun altında kalan işçiler gibi birimiz ağlar birimiz gömülü bir şekilde çıkarız bu şantiyelerden. Hepimiz biliyoruz bu sistemi kimler yaşatıyor. Gücümüzü krizle, baskıyla, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara prim vermeden birlikte hareket edersek yaparız. 3. havalimanı işçileri bu sisteme bir korku saldı. Bizim de korkularını yaşatmak için köleliğe hayır diyerek başlayabiliriz. Yoksa ya toplu cenazelerimize her gün merhaba demeye devam edeceğiz.