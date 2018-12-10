BarÄ±ÅŸ bildirisi yayÄ±mlayan hekimler hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

â€˜SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudurâ€™ diyen TTB Merkez Konsey Ã¼yeleri hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. TTB raporlarÄ±, e-postalar ve fotoÄŸraflar suÃ§ delili sayÄ±ldÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

‘SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur’ açÄ±klamalarÄ± nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, HDP ile TTB'nin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n benzediÄŸi gerekçe gösterilerek terör örgütünden talimat geldiÄŸi iddia edildi. TTB Merkez BinasÄ±'ndan çÄ±kan hak ihlalleri raporlarÄ±ndan, Gezi direniÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±na, duyuru e-postalarÄ±na kadar her ÅŸeyin suç delili ilan edildiÄŸi iddianamede, açÄ±klamanÄ±n gönderildiÄŸi basÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na da ‘terör örgütlerine yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla bilinen’ denildi.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey üyelerine “SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur” açÄ±klamasÄ± nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n iddianamesinde adeta sinekten yaÄŸ çÄ±karÄ±ldÄ±. Önceki dönem Merkez Konsey üyelerine barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekçesiyle 30 Ocak 2018 tarihinde operasyon düzenlenerek bir hafta gözaltÄ±nda tutulmuÅŸlardÄ±. TTB yöneticileri hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamenin davasÄ± 27 AralÄ±k 2018 tarihinde Ankara 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ä°ddianamede TTB binasÄ±na geçen yÄ±l yapÄ±lan operasyonda el konulan dijital materyallerin, basÄ±na gönderilen ve HDP'den gelen e- postalarÄ±n suç unsuru olarak gösterilen iddianamede, suç teÅŸkil ettiÄŸi iddia edilen delillerin arasÄ±nda hekimlerin eylemlerde kullandÄ±klarÄ± afiÅŸler, Deniz GezmiÅŸ'in fotoÄŸraflarÄ±, Gezi eylemine dair fotoÄŸraflar, insan haklarÄ± ihlalleriyle ilgili tutulan raporlar, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, doktor raporlarÄ±na kadar her ÅŸey yer aldÄ±.

SAVAÅžA KARÅžI OLAN HER KURUM 'TERÖR ÖRGÜTÜ' OLMAKLA SUÇLANIYOR

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n suç duyusunda bulunduÄŸu hekimlerin resmi sitelerinde yayÄ±nlanan “SavaÅŸ Bir Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sorunudur” bildirisinin suç unsuru olarak deÄŸerlendirildiÄŸi iddianamede, deÄŸiÅŸik illerden bildiri ile ilgili suç duyurusu, GüneydoÄŸudaki güvenlik güçlerinin TTB'nin metnini ihbar etmesi üzerinden baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, arama, yakalama ve gözaltÄ±na alma, Türk Tabipler BirliÄŸi adresinde de arama ve el koyma iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Metin ile ilgili yazÄ±ÅŸmalar, 'talimat' olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rken savaÅŸa karÅŸÄ± gönderilen maillerin gittiÄŸi basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ve sivil toplum kurumlarÄ± da 'terör örgütlerine yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla bilinen' olarak deÄŸerlendiriliyor.

SAVCILIK HDP Ä°LE TTB'NÄ°N METÄ°NLERÄ°NÄ° BENZETTÄ°

Dijital materyallerde HDP Ankara Ä°l Örgütü'nden gelen “SavaÅŸa HayÄ±r” konulu e-posta, HDP'den gelen Afrin operasyonuna karÅŸÄ± olan metinle hekimlerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± metnin benzeÅŸtiÄŸi ÅŸüphesi ile suç unsuru olarak görülüyor. Ä°ddianamede ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor; “PKK/KCK terör örgütü üst düzey yöneticileri tarafÄ±ndan Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla internet sitelerinden yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± çaÄŸrÄ± ve talimatlar doÄŸrultusunda HDP tarafÄ±ndan (Kamuoyu oluÅŸturmak, örgüte müzahir kitleleri sokak eylemlerine davet etmek ve algÄ± yaratmak amacÄ±yla) hazÄ±rlanan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n TTB’ye gönderildiÄŸi, TTB tarafÄ±ndan da yine aynÄ± çaÄŸrÄ±lar doÄŸrultusunda benzer bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yine HDP tarafÄ±ndan içerisinde TTB’nin de bulunduÄŸu terör örgütüne yakÄ±nlÄ±klarÄ± ile bilinen sivil toplum ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na benzer nitelikli eylem çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, TTB’nin de içerisinde yer alan bu kurumlarÄ±n terör örgütü tarafÄ±ndan yapÄ±lan talimatlardan bu ÅŸekilde haberdar olduklarÄ± kamuoyu oluÅŸturmak adÄ±na destek olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

DENÄ°Z GEZMÄ°Åž TERÖRÄ°ST SAYILDI!

2013 yÄ±lÄ±ndaki Gezi eylemlerinde afiÅŸ olarak kullanÄ±lan ‘Kimyasal Tayyip’ ifadesi aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, küçük düÅŸürücü sayÄ±lÄ±rken Deniz GezmiÅŸ'in afiÅŸi ise terör örgütü mensubu üyesi olarak yer alÄ±yor. TTB dÄ±ÅŸÄ±ndaki kurumlarÄ±n da suçlamaya dahil edildiÄŸi iddianamede, “Deniz GezmiÅŸ'in afiÅŸinin üzerinde bulunan 'Bütün iktidar emeÄŸin olacak mücadele birliÄŸi' ÅŸeklinde yazÄ±, 'YaÅŸasÄ±n Devrim ve Sosyalizm', 'Her yer Taksim Her yer DireniÅŸ', 'Diren Gezi ParkÄ±' ÅŸeklinde yazÄ±lar ile eylemlere katÄ±lan ÅŸahÄ±slara ait fotoÄŸraflarÄ±n bulunduÄŸu belirlenmiÅŸtir” denildi.

SUÇ TORBASINDA KÄ°MÄ° ARARSAN VAR

Konferans ve etkinliklerde Abdullah Öcalan ile Fettullah Gülen'in de resimlerinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra OHAL koÅŸullarÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen ve Sur'da yaÅŸanan hak ihlallerinin raporu da var. Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV), Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), DiyarbakÄ±r Tabip OdasÄ± (DTO), raporlarÄ± üzerinde durulduÄŸu görülüyor. Ä°ddianamede, “Kandil'e yapÄ±lan operasyonla birlikte dur durak bilmeyen çatÄ±ÅŸmalÄ± bir süreci girildi. Ve sadece birkaç ay içerisinde sayÄ±larÄ± yüzleri bulan masum siviller, örgüt militanlarÄ±, askerler, polisler yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi” ifadeleri 'suç'a örnek olarak gösteriliyor.

Ä°ddianamede yer alan ve Afrin Operasyonu'nu karÅŸÄ± söylenen her söz, yapÄ±lan her eleÅŸtiri suç sayÄ±lÄ±rken, terör örgütüne destek mahiyetinde sayÄ±lÄ±yor. Bu nedenlerle ÅŸüphelilerin ayrÄ± ayrÄ± cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi. Ä°ddianamede “KayÄ±tlÄ± dergi, dijital materyallere iliÅŸkin imaj ve exportlarÄ±n, afiÅŸlerin ve örgütsel materyallerin dosyasÄ±nda delil olarak saklanmasÄ±na karar verilmesi kamu adÄ±na iddia ve talep olunur” ifadeleri yer alÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 18:44

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