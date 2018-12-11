ECA/Elsel işçilerinin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

Yüksel FIRAT

İstanbul

ECA/Elsel fabrikası işçilerinin Türk Metal’de sendikalaşma mücadelesi sürüyor. Fazla mesaiye kalmayan, yemek boykotu yapıp, çatal kaşık vurarak eylem yapan işçiler, işten atılan 9 arkadaşlarının işe geri alınmasını ve sendikanın yetkisinin kabul edilmesini istiyor. Ücretlerin düşüklüğü ve çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle sendikalaştıklarını anlatan işçiler, kriz döneminde artan sıkıntıların sendikalaşmayı hızlandırdığını dile getirdi.

Görüştüğümüz bir Elsel işçisi, her yılbaşında yüzde 3-4 zam aldıklarını, ücretler çok düşük olduğu için sendikalaştıklarını anlattı. Bir başka işçi ise şunları söyledi: “Arçelik’te çalışan arkadaşlarım vardı. Onlar sendikalı bizden daha iyi şartlarda çalışıyorlar. Tatilleri var. İşte bunlardan dolayı sendika önemli dedik.” Bir yılı aşkın zamandır zam alamadıklarını anlatan bir başka işçi ise “Zam alırız diye bekledik ama vermediler. Asgari ücrete ne zam geldiyse onu aldık. Asgari ücretle devam ettik” dedi.

HAVA SICAKLIĞI 30 AMA...

Söze giren bir başka işçi ise şunları söyledi: “Genel müdüre gidip daha önce zam isteyen işçiler kapının önüne konmuşlar. Biz de düşündük ki sendika gibi bir dayanağımızın olması gerekir. Örgütlü olmamız gerek, teker teker gidip zam istersek kapının önüne bizi de koyabilirler ama birlik olursak daha güçlü olabiliriz, patrona karşı koyabiliriz dedik. Hem sendikamız olsun hem de söz hakkımız olsun istedik. Çünkü kriz bizi daha derinden etkiledi. 2018 yılbaşında maaşlarımız 2 bin 29 TL idi. 2 ay rahat ettik dedik. Ama her şey yeniden tepe taklak oldu. Hani meteoroloji der ya hava sıcaklığı 30, ama hissedilen 35 diye. Bizim maaşlarımızda 2 bin 29 TL ama bizim hissettiğimiz 600 TL gibi.”

ONLAR SENDİKALI

Bir başka işçi üretim müdürünün sendikalaşmaya vesile olduğunu anlattı: “Bizim üretime yeni bir müdür geldi. Yeni müdür geldikten sonra toplantı yaptı. Sürekli verimliliği nasıl arttırırız diye 20 madde sıraladı bize daha hızlı nasıl üretim yapabiliriz diye. ‘Ekonomik olarak bize iyileştirme yapacak mısınız?’ dedik. Sonra bir arkadaşımız ECA’da çalışanlar bizden çok alıyor onlarla aynı işi yapıyoruz biz neden az alıyoruz diye sordu. Bize verilen cevapta ‘Onlar sendikalı’ dedi. Biz de sendikalı olduk. Zaten zor koşullarda çalışıyoruz ve ek iş yapmak zorundayız. Ev, araba alıp lüks lokantalarda yemek yiyip markalı giysiler almak için değil insanca yaşamak için, çocuklarımıza ekmek götürmek derdindeyiz.”

16 SAAT ÇALIŞTIK

“Daha rahat çalışalım istedik, sendikalı olduk” diyen bir başkası, şöyle devam etti: “Sabah 8’de gelip gece 12’de çıktığımız çok oluyordu. İşten atılmanın olduğu hafta da öyle çalıştık. Yani 16 saat çalışıyorduk. Ağır koşullarda çalıştık hep. İş yoğunluğunda 16 saat çalıştık hepimiz. Sabah 8, gece 12 çalışıyoruz çoğu zaman.”

Tüm işçilerin kıvılcım bekler gibi bir anda sendikaya üye olduğunu dile getiren işçi, “Fabrikada şu anda beyaz yakalılar hariç herkes sendika çatısı altında birleşti. Bunun bu kadar hızlı olmasının nedeni de kriz ortamında hükümetlerin bize reva gördükleri. Açlık sınırının altında çalışıyor ve yaşıyoruz. Bu nedenle bir araya gelmememiz için bir neden yok” dedi.