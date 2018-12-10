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FotoÄŸraf: Kayhan Özer/DHA
ErdoÄŸan ve BahÃ§eli'nin ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yarÄ±n 16.00'da
10 AralÄ±k 2018 17:52
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'nin yerel seÃ§imlere iliÅŸkin ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, yarÄ±n 16.00'da yapÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere iliÅŸkin ittifak görüÅŸmesinin yarÄ±n 16.00'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
GörüÅŸmenin Sarayda yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 18:08
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