Ä°ÅŸÃ§i Partisi Lideri Corbyn'dan 'Brexit' aÃ§Ä±klamasÄ±

Jeremy Corbyn, 'ArtÄ±k iÅŸ gÃ¶ren bir yÃ¶netimimiz yok. Theresa May Brexitâ€™i mahvetmeye devam ederken, kamu hizmetlerimiz kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na geldi' dedi.

BirleÅŸik KrallÄ±k Avam KamarasÄ±’nda gerçekleÅŸecek olan, BaÅŸbakan Theresa May’in Brexit planÄ± oylamasÄ±nÄ±n 'ertelendiÄŸine' dair iddialarla ilgili Ä°ngiltere Ä°ÅŸçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, söz konusu erteleme kararÄ±nÄ±n doÄŸru olmasÄ±nÄ±n “artÄ±k BirleÅŸik KrallÄ±k’ta iÅŸ gören bir yönetim olmadÄ±ÄŸÄ±” anlamÄ±na geleceÄŸini söyledi.

Avam KamarasÄ±’nda yarÄ±n gerçekleÅŸmesi beklenen Brexit oylamasÄ± öncesi, May meclis üyeleriyle görüÅŸtü. Ä°ngiltere yerel basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde bazÄ± kaynaklar, Brexit oylamasÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini iddia etti.

Söz konusu iddialarla ilgili Corbyn, ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: “Yönetim Theresa May’in Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± o kadar korkunç buldu ki, son dakikada oylamayÄ± ertelemeye karar verdi. En az iki haftadÄ±r May’in anlaÅŸmasÄ±nÄ±n meclis tarafÄ±ndan reddedileceÄŸini biliyorduk çünkü bu anlaÅŸma BirleÅŸik KrallÄ±k’a zarar veriyor. Bunun yerine May, Brüksel’e geri dönüp yeniden müzakere yapmak veya halkÄ±n yeni bir yönetim seçebilmesi için bir oylama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmak yerine, anlaÅŸma üzerinde Ä±srar etmeyi sürdürdü. ArtÄ±k iÅŸ gören bir yönetimimiz yok. Theresa May Brexit’i mahvetmeye devam ederken, kamu hizmetlerimiz kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na geldi ve insanlar yetersiz yatÄ±rÄ±mlar sebebiyle çeÅŸitli zorluklar yaÅŸÄ±yor.” (DHA)

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