KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti: 'Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosu da suÃ§un ortaÄŸÄ±'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun 'Suudi Arabistanâ€™Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosunun da bu suÃ§un ortaÄŸÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r' dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin "Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosunun da bu suçun ortaÄŸÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" dedi.

"Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararasÄ± hukuk düzleminde aranmasÄ± uluslararasÄ± toplumun çÄ±karÄ±na olacaktÄ±r" ifadelerini kullanan Altun, açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarÄ±na 'KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini tüm detaylarÄ±yla aydÄ±nlatmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±' dünyaya göstermek için bir fÄ±rsat sunmuÅŸtur. Öte yandan KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’Ä± cinayeti örtbas etmeye çalÄ±ÅŸmakla itham edenleri haklÄ± çÄ±karÄ±r."

2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna giren Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan daha sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik iÅŸlemleri için girdiÄŸi Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girer girmez boÄŸularak öldürülmüÅŸtür. Cesedi, boÄŸularak yine önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda parçalanarak yok edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ve Suud dÄ±ÅŸ politikasÄ±na etkileri

â€˜KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunanlarÄ± teslim etmeyeceÄŸizâ€™

â€˜KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutanâ€™ tasarÄ± Senatoda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 17:43

www.evrensel.net