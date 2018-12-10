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Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan kamyon kaza yaptÄ±: 30 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
BalÄ±kesir Havran'da tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyon kaza yaptÄ±. 30 iÅŸÃ§i yaralandÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilerden 3'Ã¼nÃ¼n durumu aÄŸÄ±r.
BalÄ±kesir’in Havran ilçesinde, tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan kamyon ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada kamyonun kasasÄ±nda bulunan 35 iÅŸçiden 30’u yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 3'ünün ise durumu aÄŸÄ±r.
Kaza, Havran'Ä±n kÄ±rsal FazlÄ±ca Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Mehmet Emin Karasakal yönetimindeki kamyon ile Halil Gider yönetimindeki otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan kamyon devrildi. Kamyon kasasÄ±nda bulunan iÅŸçilerden 3’ü aÄŸÄ±r olmak üzere, toplam 30 kiÅŸi yaralandÄ±.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralÄ±lar Havran ve Edremit’teki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi olanlar taburcu edilirken, durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n tedavisi sürüyor. (Edremit/DHA)