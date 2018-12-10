Ekoloji BirliÄŸi: DÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler deÄŸil ev sahibiyiz

Ekoloji BirliÄŸi, AydÄ±n ValiliÄŸinin aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t verdi.

Ekoloji BirliÄŸi AydÄ±n ValiliÄŸinin KÄ±zÄ±lcaköy'e destek için giden yaÅŸam savunucularÄ±na yönelik “dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen art niyetli çevreler” açÄ±klamasÄ±na tepki gösterdi. Ekoloji BirliÄŸi açÄ±klamasÄ±nda “biz dÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler deÄŸil ev sahibiyiz” denildi.

'60 BÄ°LEÅžENÄ°MÄ°ZLE KIZILCAKÖYÜN YANINDAYIZ'

Ekoloji BirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile AydÄ±n ValiliÄŸi'ni KÄ±zÄ±lcaköylülerin yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesine destek veren yaÅŸam savunucularÄ±na yönelik ötekileÅŸtirme çabasÄ± yerine kentte yaÅŸamÄ± çekilmez hale getiren JES'lere karÅŸÄ± görevini yapmaya davet etti. Ekoloji BirliÄŸi’nin ülkenin dört bir yanÄ±nda 60 bileÅŸeni ile ekoloji mücadelesi verdiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Biz ekolojinin bir bütün olduÄŸunu, yaÅŸam alanlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n tüm eko sisteme yönelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla da verilen mücadelenin herkesin mücadelesi olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. O yüzden AydÄ±n'da da olsa AÄŸrÄ±'da da olsa mücadele, Ekoloji BirliÄŸi'ni oluÅŸturan tüm bileÅŸenlerin mücadelesidir. Bu nedenlerle biz 'dÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler' deÄŸil sorunun muhatabÄ±yÄ±z, mücadelenin ev sahibiyiz. Ekoloji BirliÄŸini oluÅŸturan 60 bileÅŸenin tamamÄ± KÄ±zÄ±lcaköylülerin yanÄ±ndadÄ±r” denildi.

VALÄ°LÄ°K Ä°MAJ KURTARMAK Ä°ÇÄ°N HEDEF SAPTIRIYOR

Ekoloji BirliÄŸi bileÅŸenlerinin sermayenin kirli amaçlarÄ±na karÅŸÄ± yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunan, çevresel zararÄ±n oluÅŸmasÄ±na engel olan kurumlar olduÄŸunun altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi açÄ±klamada, “BileÅŸenlerimize yönelik baÅŸlatÄ±lmak istenen karalama kampanyasÄ±nÄ± Ekoloji BirliÄŸi olarak reddediyoruz. Kanunlara aykÄ±rÄ± olarak çevreyi kirleten JES'leri engellemeyen, köylülerin ‘neden gaz sÄ±ktÄ±nÄ±z’ sorularÄ±na ciddiyetsiz tavÄ±r ve sözlerle yanÄ±t veren AydÄ±n ValiliÄŸi kamuoyu önünde iyice yÄ±pranan imajÄ±nÄ± kurtarma telaÅŸÄ±yla hedef saptÄ±rmak istemektedir. Bizim mücadelemizdeki amacÄ±n yalnÄ±zca doÄŸamÄ±zÄ±n, tarÄ±m alanlarÄ±mÄ±zÄ±n, meralarÄ±mÄ±zÄ±n, ormanlarÄ±mÄ±zÄ±n gelecek kuÅŸaklara yok olmadan, temiz ve saÄŸlÄ±klÄ± olarak ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu buradan bir kez daha duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 17:03

www.evrensel.net