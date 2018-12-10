Bursa'da CNC tezgahÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

FotoÄŸraf: DHA

Bursa'da CNC tezgahÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

    • 10 AralÄ±k 2018 16:55

    Bursa Orhangaziâ€™deki bir fabrikada CNC tezgahÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesindeki fabrikada meydana gelen iÅŸ cinayetinde bir iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AlÄ±nan bilgiye göre, fabrikada bakÄ±mcÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Sedat Ulu (43), bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± CNC tezgahÄ±nÄ±n hareket etmesi sonucu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

    AÄŸÄ±r yaralanan Ulu, 112 Acil Servis ekibince kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

    Evli ve 2 çocuk babasÄ± Ulu'nun fabrikada yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Bursa/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 17:47
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