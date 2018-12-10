CHP Milletvekili Barut: EYT sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar mÃ¼cadeleye devam

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'da emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan yurttaÅŸlarla bir araya geldi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar (EYT) olarak bilinen yurttaÅŸlarla Adana'da bir araya geldi. EYT maÄŸdurlarÄ±nÄ±n sesi olmaya devam edeceÄŸini anlatan Barut, sorunun çözümü için sonuna dek mücadele edeceklerini vurguladÄ±.

Adana'daki Atatürk ParkÄ±'nda toplanan Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi üyeleriyle buluÅŸan Ayhan Barut, "Milyonlarca EYT'li sahipsiz deÄŸildir. MaÄŸdurlarÄ±n sorunlarÄ±na çözüm üretmek adÄ±na Meclise soru önergeleri, kanun teklifleri ve araÅŸtÄ±rma önergeleri sunup kürsüden defalarca konuyu gündeme getirdik. Verdikleri sözü tutmayanlara, vaatlerini yerine getirmeyenlere raÄŸmen bu sorunu çözmek için durmadan ve yÄ±lmadan mücadelemizi sürdüreceÄŸiz" dedi.

'ÇÖZÜLENE DEK MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z'

FotoÄŸraf: Evrensel

EYT maÄŸdurlarÄ±nÄ±n sadece ellerinden alÄ±nan emeklilik haklarÄ±nÄ± istediklerini anÄ±msatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ÅŸunlarÄ± kaydetti: 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta primi yatÄ±rmaya baÅŸlayanlar prim günü dolmakla birlikte emekli olmuÅŸtu. Ancak bu tarihten sonra sigorta primi ödemeye baÅŸlayanlar emekli olmak için prim gününü doldurduÄŸu halde getirilen yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu durumda emekli olamayan milyonlarca maÄŸdur vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n emekli olmasÄ± hem kiÅŸilerin maÄŸduriyetini giderecek hem de genç iÅŸsizliÄŸi önlemek adÄ±na çok önemli bir adÄ±m olacaktÄ±r. Milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸsiz ve maÄŸdur bir ÅŸekilde emeklilik için yaÅŸÄ±nÄ±n dolmasÄ±nÄ± beklemektedir. Seçim dönemlerinde verdikleri sözü tutmayanlar, vaatlerini yerine getirmeyenler halkÄ±n yüzüne nasÄ±l bakacak? Biz her yerde bu sorunun çözümü için verdiÄŸimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceÄŸiz, kararlÄ±yÄ±z. Bu sorun ortadan kalkmadan asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±z ve durmayacaÄŸÄ±z. (Adana/EVRENSEL)

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