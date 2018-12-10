Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 2017 silah satÄ±ÅŸÄ± raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de silah firmalarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 24 arttÄ±.

Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü (SIPRI), silah ticaretiyle ilgili 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin raporu yayÄ±mladÄ±. Çin bilgi paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için Pekin yönetimine dair bilgiler rapora yansÄ±madÄ±.

Rapora göre ABD, silah pazarÄ±ndaki yüzde 57’lik payÄ±yla açÄ±k ara önde. Ä°lk 100 silah üretici firmadan 42’si ABD merkezli. Bunlar 2017’de 226,6 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. ABD’li Lockheed Martin firmasÄ± ilk 100’ü esas alan listede birinci sÄ±rada yer aldÄ±. Buna göre ÅŸirket geçen yÄ±l 44,9 milyar dolarlÄ±k gelir elde etti.

Raporda Rus firmalarÄ±n silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n geçen yÄ±la göre yüzde 8,5 artarak 38 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Rusya böylece dünyadaki silah satÄ±ÅŸÄ±nda, 2002’den bu yana sÄ±ralamada ikinciliÄŸini koruyan Britanya’nÄ±n yerini almÄ±ÅŸ oldu.

AFP’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, bu rakam aynÄ± zamanda dünya silah pazarÄ±nÄ±n yüzde 9,5’i anlamÄ±na geliyor. Öte yandan Rus silah firmasÄ± Almaz - Anteï 8,6 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nda ilk 100 firmaya onuncu sÄ±radan girdi.

Rapora göre, ikinciliÄŸi Rusya’ya kaptÄ±ran Britanya yüzde 9’luk pazar payÄ±yla üçüncü oldu. Fransa ise yüzde 5,3’lük pazar payÄ±yla dördüncülüÄŸünü korudu. Enstitünün raporunda Türkiye silah firmalarÄ±nÄ±n 2017’de satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bir önceki yÄ±la göre, yüzde 24 artÄ±rdÄ±.

Türkiye merkezli firmalardan ASELSAN 1 milyar 420 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸla ilk 100’e 61’inci sÄ±radan, Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii A.Åž. (TAÄ°) 1 milyar 220 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸla 70’inci sÄ±radan girdi. Geçen yÄ±l ASELSAN 68, TAÄ° ise 77’inci sÄ±radaydÄ±.

Raporda, rakamlarÄ±n Türkiye’nin kendi silah sanayisini geliÅŸtirme, artan talebi karÅŸÄ±lama ve yabancÄ± tedarikçilere daha az baÄŸÄ±mlÄ± olma arzusunu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 16:49

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