GÃ¼l-KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Abdullah GÃ¼l ile Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin GÃ¼l'Ã¼n ofisinden aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±: SeÃ§imler sÃ¶z konusu olmadÄ±.

11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ün ofisinden Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Temel KaramollaoÄŸlu'nun ziyaretleriyle ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada “Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuÅŸulmuÅŸ ve herhangi bir ÅŸekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

“11. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Abdullah Gül, Ä°stanbul'daki çalÄ±ÅŸma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancÄ± ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde SayÄ±n Temel KaramollaoÄŸlu ve 11 KasÄ±m 2018 tarihinde de Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu kendilerini ofisinde ziyaret etmiÅŸlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuÅŸulmuÅŸ ve herhangi bir ÅŸekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Gerek ulusal gerekse uluslararasÄ± konularda geniÅŸ tecrübe ve birikime sahip 11. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Abdullah Gül'ün yerli ve yabancÄ± siyasetçi ve devlet adamlarÄ±nca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselerine dair düÅŸüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir durumdur. BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ± tarafÄ±ndan, birçok kiÅŸinin de hazÄ±r bulunduÄŸu bu tip nezaket ziyaretlerine farklÄ± anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açÄ±klamayÄ± yapma ihtiyacÄ± doÄŸmuÅŸtur.” (DHA)

www.evrensel.net