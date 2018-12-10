HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ binasÄ±na baskÄ±n

HDP’lilere dönük gözaltÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r’da parti binasÄ±na polislerce baskÄ±n düzenlendi.

Ä°l binasÄ±na yüzlerce polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. AçlÄ±k grevi nedeniyle gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda binada arama da yapÄ±ldÄ±. HDP Milletvekili Remziye Tosun, baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda 25 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n isimlerinin henüz öÄŸrenilemediÄŸini belirtti.

FotoÄŸraf: HDP

BaskÄ±na tepki gösteren HDP’li Tosun, “Bütün afiÅŸlerimizi duvarlardan söküyorlar. Kendi ilimizde bu bir tecrittir. Bu zulümdür, bu hepimize karÅŸÄ± faÅŸist bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. OrtalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±ttÄ±. Jammerlar nedeniyle içeriden görüntü ve fotoÄŸraf paylaÅŸamÄ±yoruz. Abdullah Öcalan'Ä±n üzerindeki tecrit kÄ±rÄ±lmadan Leyla Güven'in talepleri yerine getirilmeden bu açlÄ±k grevlerini bitiremezler. Sonuna kadar devam edecek ve mutlaka bu direniÅŸ kazanacak. Tecrit kÄ±rÄ±lacak” dedi.

BAÅžSAVCILIK: ‘TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELÄ°ÄžÄ°’ SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± HDP binasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±n ve gözaltÄ±larla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. 26 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada “DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yürütülmekte olan soruÅŸturma kapsamÄ±nda PKK/ KCK'nÄ±n bileÅŸeni olan DTK'nÄ±n alt bileÅŸeni TJA (PKK Kürdistan Özgür KadÄ±n Hareketi) aktivisti olarak kendilerini adlandÄ±ran, örgüt talimatÄ± doÄŸrultusunda terör örgütüne destek vermek amacÄ±yla açlÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 26 kiÅŸi hakkÄ±nda mahkemeden alÄ±nan arama el koyma ve gözaltÄ± kararÄ± gereÄŸince silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi suçundan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam etmektedir.” (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 18:48

www.evrensel.net