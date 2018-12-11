DiyarbakÄ±r, Batman ve Van'da 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r, Batman ve Vanâ€™da aÃ§lÄ±k grevine girenlere yÃ¶nelik operasyonda 68 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na HDP milletvekilleri tepki gÃ¶sterdi.

DiyarbakÄ±r, Batman ve Van’da tecride karÅŸÄ± açlÄ±k grevine girenlere yönelik operasyonda 68 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP milletvekileri gözaltÄ±lara tepki gösterdi. AyÅŸe Acar BaÅŸaran, barÄ±ÅŸÄ± ve çözüm iradesini haykÄ±ranlarÄ±n gözaltÄ±larla geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ise, barÄ±ÅŸÄ±n annelerin Ä±srarÄ±yla geleceÄŸini dile getirdi. Selçuk MÄ±zraklÄ± da Kürt sorununun çözümü için tecridin kalkmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eyleminde 34 günü geride bÄ±rakan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in taleplerinin sahiplenilmesi amacÄ±yla Tevgera Jinên Azada (TJA-Özgür KadÄ±n Hareketi) üyeleri ve BarÄ±ÅŸ Anneleri, dün üç kentte açlÄ±k grevi eylemleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 3 gün süreli baÅŸlatÄ±lan bu eylemler sonrasÄ±nda DiyarbakÄ±r, Batman’da ve Van’da açlÄ±k grevlerine girilen HDP Ä°l Örgütü binalarÄ±na polis baskÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan bu baskÄ±nlar sonucu DiyarbakÄ±r’da 25 kiÅŸi, Batman’da 29 kiÅŸi, Van’da, 14 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Batman’da ise gözaltÄ±na alÄ±nan açlÄ±k grevi eylemcilerinden 4’ü emniyette ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Parlamento KadÄ±n Grubu, HDP Genel Merkez binasÄ±nda yaÅŸanan gözaltÄ±lara iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na HDP Milletvekilleri AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Dersim DaÄŸ, Ebru Günay, Muazzez Orhan, Nuran Ä°mir, Semra Güzel, Serpil Kemalbay, Åževin CoÅŸkun, Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve Züleyha Gülüm katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Güven’in bir milletvekili olarak Türkiye’nin sorunlarÄ±nÄ±n çözümünü Meclis kürsüsünden ifade etmesi gerektiÄŸini ancak bedenini açlÄ±ÄŸa yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Leyla Güven bedenini açlÄ±ÄŸa yatÄ±rarak çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dünyaya duyurmak istemektedir” diye konuÅŸtu.

‘BARIÅžIN SÄ°MGESÄ° TÜLBENTLER YERLERDE SÜRÜKLENDÄ°’

YaÅŸanan gözaltÄ±lara dair konuÅŸan BaÅŸaran, “Ä°l örgütü binalarÄ±mÄ±za girilmiÅŸ. Annelerin barÄ±ÅŸÄ±n simgesi olan tülbentleri yerlerde sürüklenmiÅŸtir. Dün hepimiz izledik ve gördük. Sadece bir sivil itaatsizlik eylemi olan, bir barÄ±ÅŸ haykÄ±rÄ±ÅŸÄ± olan, kendi bedeninden baÅŸka hiçbir ÅŸeye zarar vermeyen bu eyleme çok sert bir biçimde müdahale edilmiÅŸtir. Bu açlÄ±k grevini gerçekleÅŸtirenler 40 yÄ±ldÄ±r Türkiye’nin içerisinde olduÄŸu savaÅŸtan en çok etkilenenler, savaÅŸta çocuklarÄ±nÄ± kaybedenler, iÅŸkencelere maruz kalanlar, dilleri yasaklanan barÄ±ÅŸ annelerimiz. O kadÄ±nlar yerlerde sürüklenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Ama bunun karÅŸÄ±sÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± ve çözüm iradesini haykÄ±ranlarÄ±n gözaltÄ±larla geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± bir kez daha ifade etmek istiyoruz” dedi.

‘GÜVEN’Ä°N TALEBÄ° KÜRT HALKININ TALEBÄ°DÄ°R’

Çözüm sürecinin Türkiye halklarÄ±nÄ±n nefes aldÄ±ÄŸÄ± bir süreç olduÄŸunu belirten BaÅŸaran, iktidara ÅŸöyle seslendi: “Bir kez daha ifade ediyoruz. Leyla Güven’in talebi Kürt halkÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n, Türkiye halklarÄ±nÄ±n talebidir. Bu talebi yükseltmek, Ä°mralÄ± tecridini kÄ±rmak için bütün saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± yekvücut direnmeye, zÄ±lgÄ±tlarÄ±mÄ±zÄ± yükseltmeye devam edeceÄŸiz. Bu gittiÄŸiniz yol, yol deÄŸil. Ä°mralÄ±’nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸu 2,5 yÄ±llÄ±k bir süreçten geçtik. SonrasÄ±ndaki 3 yÄ±llÄ±k süreci de hepimiz beraber tecrübe ettik. Bu yoldan dönülmelidir. Leyla Güven’in talebini her yerde ifade etmeye devam edeceÄŸiz. Bizi böyle yÄ±ldÄ±racaklarÄ±nÄ± zannedenler kadÄ±nlarÄ±n mücadele tarihine baksÄ±nlar.”

‘KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ Ä°ÇÄ°N TECRÄ°T KALKMALI’

FotoÄŸraf: HDP

GözaltÄ±lara iliÅŸkin konuÅŸan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ±, “Bu sorun sadece bir siyasi mahkum sorunu deÄŸildir. Türkiye’nin en büyük sorunu olarak kabul ettiÄŸimiz Kürt sorunu noktasÄ±nda siyasi ve toplumsal kiÅŸiliÄŸi itibariyle bundan önceki süreçlerde de Türkiye’de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n temini noktasÄ±nda önemli sorumluluklar almÄ±ÅŸ olan Öcalan’Ä±n tecrididir. Böyle olduÄŸundan itibaren barÄ±ÅŸtan, çözümden yana, çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n üretilmesinden yana olan herkesin bu konuda sorumluluÄŸu vardÄ±r. Çözüme ulaÅŸabilmek için öncelikle tecritin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Biz kÄ±rÄ±lmayÄ±z, diz çökmeyiz ama bu zulmü yapanlar hukukun yoluna gelmek zorunda kalacaklardÄ±r” dedi.

‘BARIÅž, ANNELERÄ°MÄ°ZÄ°N ISRARIYLA GELECEK’

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Meclis Genel Kurulu’nda bütçe ile ilgili konuÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan önce yaÅŸanan gözaltÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±.

Elindeki fotoÄŸrafÄ± göstererek, DiyarbakÄ±r’da 80 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n yerlerde sürüklenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BeÅŸtaÅŸ, “Bugün burada kadÄ±n haklarÄ±na dair çokça ÅŸey söylendi. DiyarbakÄ±r il binamÄ±z basÄ±ldÄ± 300 polisle. 80 yaÅŸÄ±ndaki anneler yerlerde sürüklendi. Terliklerini, ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giymeden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Hatun TuÄŸluk’un cenazesinin defnedilmemesine, Taybet Ana’nÄ±n cenazesinin bir hafta sokakta bekletilmesine ne diyeceksiniz? Bu görüntüler uzaydan gelmedi. Batman il binamÄ±z kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Sebep açlÄ±k greviymiÅŸ. DünyanÄ±n hiçbir yerinde açlÄ±k grevi suç sayÄ±lmaz. UnutmayÄ±n barÄ±ÅŸ bu topraklara annelerimizin talepleri, Ä±srarÄ±yla gelecek. Bu baskÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yorum” dedi.

GÖZALTILAR MECLÄ°S GÜNDEMÄ°NDE

BeÅŸtaÅŸ yaÅŸanan gözaltÄ±larÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’e sordu.

BeÅŸtaÅŸ’Ä±n sorduÄŸu bazÄ± sorular: “Leyla Güven’in talebini sahiplenen yurttaÅŸlar neden gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r? HDP il örgütlerine yönelik kolluk baskÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin talimatÄ± siz mi verdiniz? Leyla Güven’in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve bugün 34 üncü gününde olan açlÄ±k grevine iliÅŸkin toplumsal destek oluÅŸmasÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± neden kaygÄ±landÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu kaygÄ±nÄ±n nedeni Leyla Güven’in talebinin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± mÄ±dÄ±r?”

CEZAEVLERÄ°NDE AÇLIK GREVÄ° YAYILIYOR

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e, destek amaçlÄ± açlÄ±k grevi eylemi cezaevlerinde yayÄ±lÄ±yor.

Tüm cezaevlerinde baÅŸlatÄ±lan eylem yeni katÄ±lÄ±m ve gruplarla sürüyor. Van Yüksek Güvenlikli, T Tipi ve F Tipi KapalÄ± cezaevlerindeki tutuklular tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan açlÄ±k grevi ikinci grup tarafÄ±ndan sürdürülüyor. 27 KasÄ±m’da itibaren süresiz-dönüÅŸümlü açlÄ±k grevine baÅŸlayan tutuklularÄ±n 10 günlük eylemlerini, ikinci grup devraldÄ±. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi, T Tipi Cezaevi ve F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde 10’ar tutuklunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eylemi 5 gün önce ikinci grup tarafÄ±ndan devralÄ±ndÄ±. Üç cezaevinde 30 tutuklu Öcalan üzerindeki tecridi protesto ediyor.

Malatya’da da cezaevinde siyasi tutuklularÄ±n 27 KasÄ±m günü ‘hasta tutsaklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve tecrit uygulamasÄ±nÄ±n son bulmasÄ±’ talebiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± süresiz dönüÅŸümlü açlÄ±k grevini 2’nci grup devraldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 16:04

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