Ahmet TÃ¼rk: HalkÄ±n kayyÄ±mÄ± istemediÄŸini gÃ¶stermek zorundayÄ±z

Mardinâ€™den aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ahmet TÃ¼rk: HalkÄ±n iradesine ipotek koyan anlayÄ±ÅŸÄ±n istenmediÄŸini gÃ¶stermek zorundayÄ±z.

HaksÄ±z uygulamalara karÅŸÄ± yeniden Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan aday adayÄ± olduÄŸunu ifade eden Ahmet Türk, halkÄ±n iradesine ipotek koyan anlayÄ±ÅŸÄ±n istenmediÄŸini göstermek zorunda olduklarÄ±nÄ± söyledi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Februniye Akyol ile birlikte Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Ahmet Türk, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 16 KasÄ±m 2016’da görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, eÅŸ baÅŸkanlarÄ±n yerine kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir süre tutuklu kalan Türk, daha sonra kamuoyu baskÄ±sÄ± sonucu tahliye edilmiÅŸti. 31 Mart yerel seçimleri için geçtiÄŸimiz günlerde HDP Mardin il binasÄ±na giderek Mardin BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkan aday adayÄ± olan Türk, yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamasÄ±nda baÅŸvurusu için “Bu bizim için bir rövanÅŸ halkÄ±mÄ±z için ise bir sÄ±navdÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. Aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunun ardÄ±ndan Türk, Mezopotamya AjansÄ±ndan (MA) Ahmet Kanbal’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

KAYYIMA KARÅžI ADAYLIK

KayyÄ±m politikasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± durumun karÅŸÄ±sÄ±nda köÅŸeye çekilmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirten Türk, “AslÄ±nda belli bir yaÅŸtan sonra siyaseti bÄ±rakmayÄ± düÅŸünüyordum. Aktif siyasetin içinde olmayÄ± pek düÅŸünmüyordum. Ama haksÄ±z uygulamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir süreci yaÅŸÄ±yoruz biliyorsunuz. 100 belediyemizin 96’sÄ±na kayyÄ±m atandÄ±. Burada halkÄ±n iradesi bir yerde ipotek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Böyle bir durumda bu kayyÄ±m politikasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bugünkü durumun karÅŸÄ±sÄ±nda köÅŸeye çekilmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm” dedi.

‘ÖNEMLÄ° OLAN HALKIN MESAJI’

ErdoÄŸan’Ä±n “Yeniden kayyÄ±m atarÄ±z” açÄ±klamasÄ±na dair konuÅŸan Türk, “Bu açÄ±klama aslÄ±nda Türkiye demokrasisinin ne durumda olduÄŸunu çok açÄ±k bir ÅŸekilde ifade ediyor. Biz onlarÄ±n vermek istediÄŸi mesajÄ± çok önemsemiyoruz. Önemli olan bu mesajÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n vermesidir. Bu halk kayyÄ±mÄ± istemedi. Bu halk halkÄ±n iradesine ipotek koyan anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± dik duruÅŸunu gösterdi. Bunu göstermek ve ispatlamak zorundayÄ±z. HalkÄ±mÄ±zÄ±n iradesine sahip çÄ±kmak için 31 Mart’ta sandÄ±klara gideceÄŸine ve iradesine ipotek koyulmasÄ±na karÅŸÄ± tepkisini düÅŸüncesi ve duruÅŸu ile ortaya koyacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum” dedi.

‘DÄ°YALOG Ä°ÇÄ°N SEÇÄ°MLER Ä°YÄ° DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMELÄ°’

HDP’nin güç birliÄŸi açÄ±klamasÄ±na da deÄŸinen Türk, “Kürtler olmadan demokrasi ve özgürlükler geliÅŸtirilemeyecek. Bunun için bu güç birliÄŸi ya da ittifak görüÅŸmelerinde Kürtlerin hassasiyetleri mutlaka göz önüne alÄ±nmalÄ±. Türkiye halklarÄ±nÄ±n bir araya gelebilmesi ve halklar arasÄ±ndan yeniden bir diyalog sürecinin kurulabilmesi için bu seçimleri iyi deÄŸerlendirmek gerekiyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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