TBB Ä°nsan HaklarÄ± Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ Tahir ElÃ§i'ye verildi

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) tarafÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼, DiyarbakÄ±r Surâ€™da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Tahir ElÃ§iâ€™ye verildi.

Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Av. Prof. Dr. Metin FeyzioÄŸlu, “Bugün 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde Türkiye Barolar BirliÄŸi Yönetim Kurulu toplandÄ± ve Türkiye Barolar BirliÄŸi Ä°nsan HaklarÄ± Onur Ödülü’nün deÄŸerli meslektaÅŸÄ±mÄ±z, kardeÅŸimiz, mücadelesini canÄ±yla ödeyen Avukat Tahir Elçi’ye verilmesine karar verdik” dedi.

TBB tarafÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± Onur Ödülü'nün rahmetli Tahir Elçi BaÅŸkanÄ±mÄ±za verilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Her avukat,insan haklarÄ± savunucusudur.Tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n insan haklarÄ± gününü kutluyor, ebediyete irtihal etmiÅŸ olanlarÄ± rahmetle anÄ±yorum. #10AralÄ±kDünyaÄ°nsanHaklarÄ±Günü pic.twitter.com/deziJQYe9m — Metin FeyzioÄŸlu (@metinfeyzioglu) 10 AralÄ±k 2018

Türkiye Barolar BirliÄŸi ve Avrupa Konseyi’nin 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde ortaklaÅŸa düzenlediÄŸi “Ä°nsan HaklarÄ± Savunucusu AvukatlarÄ±n KorunmasÄ±” konulu uluslararasÄ± sempozyum, TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸtirildi. FeyzioÄŸlu, törenden önce Avrupa Konseyi Ä°nsan HaklarÄ± PolitikasÄ± ve Ä°ÅŸbirliÄŸi Daire BaÅŸkanÄ± Mikhail Lobov, Ä°nsan HaklarÄ± Komitesi Üyesi, Ä°ngiltere ve Galler Barosu AvukatÄ± John Wadham ve Proje Koordinatörü Elena Yurkina ile makam odasÄ±nda bir süre sohbet etti. Törene; Avrupa Konseyi temsilcileri, baro baÅŸkanlarÄ±, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

AVUKAT YOKSA HAKÄ°M, SAVCI, KOLLUK BÜROKRATA DÖNÜÅžÜR

Sempozyumun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan FeyzioÄŸlu, her demokratik toplumda devlet adÄ±na suçlayan ve yargÄ±layan görevliler olacaÄŸÄ± gibi suçlamanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na savunmayla çÄ±kan avukatlarÄ±n da bulunmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. FeyzioÄŸlu, “DolayÄ±sÄ±yla biz avukatlar demokratik hukuk düzenlerinin vazgeçilmez unsurlarÄ±yÄ±z. Sistemden avukatÄ± çÄ±karÄ±rsanÄ±z aslÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k kavramÄ±nÄ± da bir nüfus cüzdanÄ±na, sadece devletin tabiiyetinde olmayÄ± gösteren bir belgeye indirirsiniz. AvukatÄ± sistemden çÄ±karÄ±rsanÄ±z hâkim veya savcÄ± sadece cübbe giyen ama yalnÄ±zca egemen gücün talimatÄ±nÄ± yerine getiren sÄ±radan bir memura, bürokrata dönüÅŸür” dedi.

AVUKAT HAKKININ Ä°HLALÄ°, VATANDAÅžLIK MAKAMININ Ä°ÅžGALÄ°DÄ°R

Demokrasilerde vatandaÅŸlÄ±k makamÄ±ndan daha üst bir makam bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden FeyzioÄŸlu, dolayÄ±sÄ±yla avukatÄ±n hakkÄ±nÄ±n ihlalinin de vatandaÅŸlÄ±k makamÄ±nÄ±n iÅŸgali olduÄŸunu söyledi. Buna raÄŸmen avukatlarÄ±n talihsiz saldÄ±rÄ±larla düzenli olarak karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten FeyzioÄŸlu, “Kimi zaman kimi hâkim, savcÄ± ve kolluk görevlileri avukatÄ±n hakkÄ±nÄ± hiçe saymaktadÄ±r. Bunu yapanlar aslÄ±nda kendi varlÄ±klarÄ±nÄ± hiçe saymaktadÄ±r. Bunu yapan kolluk görevlileri bilmezler ki kendilerini silah taÅŸÄ±yan kabadayÄ±dan, silah taÅŸÄ±yan çete üyesinden ayÄ±ran hukuka baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±dÄ±r. AvukatÄ±n hakkÄ±nÄ± yok sayan bir kolluk görevlisi aslÄ±nda kendisini sÄ±radan bir çete üyesine çevirdiÄŸini bilse avukatÄ±n hakkÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ±n üstünde korur” dedi.

ÇAÄžDAÅžLIK DÜZEYÄ° VE Ä°LKELLÄ°K

“Günümüzde savunduÄŸu kiÅŸi adam öldürme ile suçlanÄ±yor diye avukatÄ±n katil olarak nitelendirilmesi, savunduÄŸu kiÅŸi örgüt üyesi olmakla suçlanÄ±yor diye avukatÄ±n da örgüt üyesi olmakla suçlanmasÄ± suçlayanlarÄ±n çaÄŸdaÅŸlÄ±k düzeyini gösterir. Ne kadar ilkel bir düÅŸüncede olduklarÄ±nÄ± ispatlar” diyen FeyzioÄŸlu, “Muhakemenin adil yürümesi biz avukatlarÄ±n varlÄ±k sebebidir. Nitekim iki bin küsür yÄ±llÄ±k, bir suçsuz mahkûm olacaÄŸÄ±na bir suçlu beraat etsin ilkesi aslÄ±nda adil muhakemeye iÅŸaret eden temel bir ilkedir” diye konuÅŸtu.

BÄ°R GÜN HERKESE AVUKAT LAZIM OLUR

AvukatlarÄ±n insan haklarÄ±nÄ± savunan ve savunmayan avukatlar diye ayrÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden FeyzioÄŸlu, “10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde kiÅŸiyi insan haklarÄ±yla donatÄ±lmÄ±ÅŸ vatandaÅŸ statüsünde birey yapan avukatlara yönelik tüm saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ±larÄ± provoke eden her televizyon dizisini, her siyasi ya da sivil kanaat önderini bir kez daha düÅŸünmeye davet ediyorum. Çünkü bir gün herkese avukat lazÄ±m olur” ifadelerini kullandÄ±.

TOPLUMA ÅžÄ°KAYET EDÄ°YORUM

“Avukata yönelik bir saldÄ±rÄ±ya hâkime ya da savcÄ±ya yönelik gibi tepki vermeyen, görmezden gelen, ‘ne var yani bunda’ diye yaklaÅŸan her hâkimi, savcÄ±yÄ± ve polisi topluma ÅŸikâyet ediyorum” diyen FeyzioÄŸlu, “Görevi baÅŸÄ±nda katledilen baÅŸta GümüÅŸhane Baro BaÅŸkanÄ± rahmetli Ali Günday ve aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan son cümle, ‘burada silah istemiyoruz’ olan deÄŸerli dostum, kardeÅŸim Tahir Elçi’yi rahmetle anÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

ONUR ÖDÜLÜ KARDEÅžÄ°M TAHÄ°R ELÇÄ°’YE

FeyzioÄŸlu, “Bugüne sakladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir haberi vermek istiyorum. En anlamlÄ± gün bugündü. Bugün 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde Türkiye Barolar BirliÄŸi Yönetim Kurulu toplandÄ± ve Türkiye Barolar BirliÄŸi Ä°nsan HaklarÄ± Onur Ödülü’nün deÄŸerli meslektaÅŸÄ±mÄ±z, kardeÅŸimiz, mücadelesini canÄ±yla ödeyen Avukat Tahir Elçi’ye verilmesine karar verdik. Onu son yolculuÄŸuna çÄ±kmadan önce tertemiz alnÄ±ndan öpüp uÄŸurlamÄ±ÅŸtÄ±m. Bu hislerle kendisine duyduÄŸum sonsuz bir hasretle, özlemle, saygÄ±yla aziz hatÄ±rasÄ± önünde eÄŸiliyorum. Allah rahmet eylesin. Edebiyete intikal etmiÅŸ her biri insan haklarÄ± savunucusu olan tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da rahmetle anÄ±yorum” sözlerini kullandÄ±.

ÇEPÄ°K: Ä°NSANLIK ONURU BAÅžARACAKTIR

Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik de, hak ihlallerinin en çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerin hak savunucularÄ± için en uygun iklimleri oluÅŸturduÄŸunu belirterek, “Sert, zalim ve acÄ±masÄ±z bir iklimdir bu. Ä°nsan haklarÄ± ve hak savunucularÄ± olan avukatlar her türlü eÅŸitsizlik, nefret söylemi ve ÅŸiddeti reddederken ne kadar zor bir yükün altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± biliyorlar. Avukatlar adaletin silahsÄ±z ÅŸövalyeleri olarak zorun karÅŸÄ±sÄ±nda hakkÄ±n, zulmün ve ÅŸiddetin karÅŸÄ±sÄ±nda barÄ±ÅŸÄ±n, çoÄŸun haklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda azÄ±n haklarÄ±nÄ±n da savunucusudurlar. Bu iklimde; ‘Gök çok puslu, vakit çok geç, menzil de çok uzak olabilir.’ Ancak yine de bu dikenli yol barÄ±ÅŸa, kardeÅŸliÄŸe ve eÅŸitliÄŸe çÄ±kacak ve insanlÄ±k onuru baÅŸaracaktÄ±r” dedi.

LOBOV: 7 PÄ°LOT Ä°LDE Ä°NSAN HAKLARI MERKEZÄ° OLUÅžTURULACAK

Mikhail Lobov ise, “Çok anlamlÄ± bir günde buradayÄ±z. Bugün Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nün yanÄ± sÄ±ra Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’nin de 70. yÄ±l dönümü” dedi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Lobov, “Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi imzaya açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye’de masadaydÄ±. Avukatlar bu sözleÅŸme sisteminin en önemli temsilcileridir. AmacÄ±mÄ±z; Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin uygulanmasÄ±nda avukatlarÄ±n rolünü güçlendirmektir” diye konuÅŸtu. “BarolarÄ±n ve AvukatlarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± StandartlarÄ± Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” baÅŸlÄ±klÄ± projeden de bahseden Lobov, 7 pilot ilde bulunan barolarda insan haklarÄ± merkezi oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, avukatlarÄ±n sözleÅŸme konusunda eÄŸitiminin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, barolarla iÅŸbirliÄŸi ve koordinasyonun artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Lobov, “Avrupa Konseyi olarak önceliklerimizden birisi hak savunucularÄ± olarak avukatlarÄ±n korunmasÄ±. Bu yÄ±l Ocak ayÄ±nda AKPM önemli bir adÄ±m atarak, ‘avukatlÄ±k mesleÄŸinin korunmasÄ± ile ilgili yeni bir sözleÅŸme hazÄ±rlansÄ±n’ dedi. Bu öneri çok kayda deÄŸer. Bakanlar Komitesi bu teklifi göz önünde bulundurdu. Bu konuyla ilgili çalÄ±ÅŸmalar devam edecek. Biz de tüm ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ± bu sürece katkÄ±da bulunmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 16:33

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