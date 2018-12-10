Antepâ€™te iÅŸÃ§iler, krizin yÃ¼kÃ¼ne karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi konuÅŸtu

EMEP Antep Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ â€˜Ekonomik kriz ve iÅŸÃ§ilerin mÃ¼cadelesiâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± panel dÃ¼zenledi.

Deniz KAR

Antep

Emek Partisi Antep Ä°l Örgütü “Ekonomik kriz ve iÅŸçilerin mücadelesi” baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenledi. Panele, son dört ayda krizden dolayÄ± 20 binden fazla iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gaziantep OSB’de bulunan fabrikalardan çok sayÄ±da iÅŸçi katÄ±ldÄ±. Antepli patronlarÄ±n kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, patronlarÄ±n ve hükümetin krizin bütün yükünü iÅŸçilere yÄ±kma isteÄŸine dikkat çekilen toplantÄ±da, kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ±nÄ±n gasp edilmek istenmesi ve asgari ücretle ilgili nasÄ±l bir çalÄ±ÅŸma yürütüleceÄŸi de tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan oldu.

Ä°ÅŸçilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Düztepe - Cengiztopel Mahallesi’nde gerçekleÅŸen panele, Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu ile Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Panelin moderatörlüÄŸünü ise eski ÜnaldÄ± iÅŸçisi ve ÅŸu an EMEP MDK Üyesi Mecit Bozkurt yaptÄ±.

HAYAT PAHALILIÄžI DAHA DA ARTACAK

Ä°ktidarÄ±n ‘Kötü günler geride kaldÄ±’ sözlerini hatÄ±rlatan Bülent FalakaoÄŸlu, daha kötü günlerin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asÄ±l krizin ÅŸimdi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu krizi iki yönlü deÄŸerlendirmek gerektiÄŸini söyleyen FalakaoÄŸlu “Birincisi ülkeyi yönetenler ve uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomi politikalarÄ±, ikincisi kapitalist sistem” dedi. Türkiye ekonomisinin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu dile getiren FalakaoÄŸlu, döviz girdisi olmadÄ±ÄŸÄ± için daralmanÄ±n devam ettiÄŸini belirtti. Birkaç aya kadar iflaslarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸin ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen FalakaoÄŸlu, “Bu kriz dÄ±ÅŸ güçlerin oyunudur diyenlere, Rahip Brunson yüzünden diyenlere cevabÄ±mÄ±z ÅŸu olmalÄ±: Benzer ekonomik durum dünyanÄ±n pek çok ülkesinde yaÅŸanÄ±yor. Arjantin’de de mi rahip tutuklandÄ±, Venezuela’yÄ± da mÄ± kÄ±skanÄ±yorlar? Bu kriz aynÄ± zamanda kapitalist sistemin aÅŸÄ±rÄ± üretim krizidir” dedi.

20 BÄ°N Ä°ÅžÇÄ° Ä°ÅžTEN ATILDI

Mehmet Türkmen de, AKP döneminde patronlarÄ±n büyüdüÄŸünü fakat iÅŸçilerin ücretlerinin daima eridiÄŸini, en zengin yüzde 1’lik kesimle, kalanlarÄ±n arasÄ±ndaki uçurumun giderek derinleÅŸtiÄŸini ve en son yaÅŸanan ekonomik krizle, faturanÄ±n halka çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gaziantep’te de krizin derinden hissedildiÄŸini aktaran Türkmen, son dört ayda Gaziantep OSB’de 20 binin üzerinde iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± “Ä°ÅŸverenlerimiz krizi fÄ±rsata çevirmeyi bilir” açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Türkmen, “Sermaye sÄ±nÄ±fÄ± ve hükümet, krizin yükünü ve borçlarÄ±nÄ± iÅŸçilerin emekçilerin üstüne yÄ±kmak için fÄ±rsat olarak görebilirler, fakat iÅŸçiler için de bu sistemin ve hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarÄ±n gerçek yüzünü görmek ve bu kölelik düzenine karÅŸÄ± birlik olup ayaÄŸa kalkmak için bir fÄ±rsat olmalÄ±dÄ±r” dedi.

YÜZDE 1’Ä°N HÜKÜMETÄ°

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin çoÄŸunun tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini, 5 - 6 ay vadeli çek ya da senetler verildiÄŸini hatÄ±rlatan Türkmen, iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin mahkemelerden de artÄ±k elinin boÅŸ döndüÄŸünü söyledi. AKP hükümetinin Ä°ÅŸsizlik Fonu’nu teÅŸvik ve kursiyer iÅŸçi uygulamasÄ± adÄ± altÄ±nda patronlara aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, grevleri yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3. havalimanÄ±nda olduÄŸu gibi, patrona karÅŸÄ± hak arayan iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Türkmen, “Önceki hükümetler de patronlara hizmet ediyordu. Ama bu hükümet öncekilerden çok daha fazla patron hükümetidir. Bu hükümet yüzde 1’in hükümetidir. Bu yüzden, eÄŸer krizin faturasÄ±nÄ± ödemek istemiyorsak; insanca yaÅŸayacak bir asgari ücret istiyorsak; enflasyonun, zamlarÄ±n, vergilerin altÄ±nda ezilmek istemiyorsak birlik olup mücadele etmekten baÅŸka bir yolumuz yok” diye konuÅŸtu.

MÜCADELE ÇAÄžRISI

Panelde söz alan iÅŸçiler de, kriz döneminde iÅŸyerlerinde yaÅŸanan hak gasplarÄ±na ve iÅŸten atmalara dikkat çekti. Ä°ÅŸten atÄ±lanlarÄ±n tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini söyleyen bir iÅŸçi, “Ä°ÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yetmiyormuÅŸ gibi, kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±z da ödenmiyor. Ä°ÅŸçiyi açlÄ±ÄŸa mahkum ediyorlar” diye konuÅŸtu. Bir taraftan kriz gerekçesiyle iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±rken veya ücretsiz izne gönderilirken, diÄŸer taraftan da pek çok fabrikada fazla mesai dayatmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, birlik olmadan bu sorunlarÄ±n üstesinden gelemeyeceklerini belirtti. HalÄ± fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi ise “Bugün kriz olduÄŸu için zenginlerin borcunu silen hükümet benim borcumu neden silmiyor, kredi borcundan dolayÄ± bize haciz gelirken onlarÄ±n borçlarÄ± nasÄ±l yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu iktidar onlarÄ±n iktidarÄ±, bizim mücadele etmekten baÅŸka çaremiz yok” dedi.

Panelde ayrÄ±ca bu ay içinde belirlenecek olan asgari ücret zammÄ±nÄ±n insanca yaÅŸamaya yetecek bir düzeyde olmasÄ± için mücadeleyi yükseltme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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