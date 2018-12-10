ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
BahÃ§eli: Binali Bey aday olursa istifasÄ±na gerek yok
10 AralÄ±k 2018 15:53
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin adaylÄ±ÄŸÄ± için “Binali Bey aday olursa istifasÄ±na gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir” ifadelerini kullandÄ±.
Bahçeli, TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ±na yönelik, "Aday belirleme anlayÄ±ÅŸÄ±na egemen olan parti AK Parti'dir. GöstereceÄŸi aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde yeri vardÄ±r" ifadesini kullandÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 17:25
www.evrensel.net