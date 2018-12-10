Madrid'de metro makinistleri greve Ã§Ä±ktÄ±

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de metro makinistleri 10 gÃ¼nlÃ¼k greve Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de metro makinistlerinin 10 günlük grevi baÅŸladÄ±.

Madrid Metro Makinistleri SendikasÄ±, personel eksikliÄŸi ve toplu sözleÅŸme maddelerinin tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan güvenlik sorunlarÄ± gerekçesiyle makinistlerin greve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Kentteki 12 metro hattÄ±nÄ±n 9'unda yapÄ±lan grev dolayÄ±sÄ±yla sabah saat 06.05-09.00 ve akÅŸam 17.00-22.30'da metro seferleri gecikmeli yapÄ±lÄ±yor.

Madrid Metro ÅŸirketi, grevden dolayÄ± asgari hizmetin verildiÄŸini belirtti. Sabah iÅŸlerine giden Madridlilerin bazÄ± metro duraklarÄ±nda kuyruklar oluÅŸturduÄŸu ancak olaÄŸanüstü bir durumun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Taraflar arasÄ±nda herhangi bir anlaÅŸma saÄŸlanmazsa grev, hafta sonu hariç 20 AralÄ±k'a kadar devam edecek. (AA)

Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri greve baÅŸladÄ±

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