Sezgin TanrÄ±kulu: Cumartesi Anneleri haklarÄ±nÄ± kullanamÄ±yor

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu Cumartesi Annelerinin eylemlerine dÃ¶nÃ¼k engellemelere TBMMâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla tepki gÃ¶sterdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, "Türkiye'de güvenlik güçlerinin hangi baskÄ±yÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünya gördü. Cumartesi Anneleri, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n hükümeti döneminde, toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü haklarÄ±nÄ± kullanamÄ±yorlar” dedi.

TanrÄ±kulu, partisinin Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu ve AdÄ±yaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi'nin Türkiye tarafÄ±ndan kabulünün 70. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

AKP'nin 16. yÄ±lÄ±nda Türkiye'nin insan haklarÄ± ihlalleri bakÄ±mÄ±ndan kara bir tabloya sahip olduÄŸunu vurgulayan TanrÄ±kulu, iÅŸkence yasaÄŸÄ±, ifade özgürlüÄŸü gibi en temel haklarÄ±n kategorik ve sistemli bir ÅŸekilde ihlal edildiÄŸini dile getirdi.

TanrÄ±kulu, Türkiye'de parlamenterlerin dahi ifade özgürlüÄŸü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Parlamentonun iradesi, milletvekillerinin ifade özgürlüÄŸü ve faaliyetleri Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vesayeti altÄ±na sokulmuÅŸtur. Denetim amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün faaliyetler, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n insan haklarÄ± ihlallerini önlemedeki fütursuz bir denetimine takÄ±lmaktadÄ±r. Ä°nsan haklarÄ±na dikkat çeken bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda veya eleÅŸtiri hakkÄ±mÄ±zÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ±na tabi tutulmaktayÄ±z. Parlamenterlerine karÅŸÄ± bu kadar özensiz davranan, ifade özgürlüÄŸü konusunda bu kadar müdahaleci olan bir sistemin, yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z konusundaki tutumunu da takdirinize bÄ±rakÄ±yorum.”

TanrÄ±kulu, insan haklarÄ± ihlallerinin, 1980'lerde parlamentodaki komisyonlar, yargÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z basÄ±n ve sivil toplum örgütleri sayesinde önlenebildiÄŸini söyledi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili KaboÄŸlu da Türkiye'de insan haklarÄ± ihlallerinin çok yaygÄ±n olduÄŸuna dikkat çekerek, Türkiye'nin, uluslararasÄ± yükümlülükleri ve Anayasa'daki üstün hükümler bakÄ±mÄ±ndan çok büyük sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesi veya ilan edilmesinin deÄŸil, uygulanmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸuna iÅŸaret eden KaboÄŸlu, insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiÄŸini belirtti.

‘AKLIMIZLA EÄžLENÄ°YOR’

Sezgin TanrÄ±kulu, bir basÄ±n mensubunun, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine iliÅŸkin “Bizim polisimizin zulmettiÄŸini söyleyenler, kendi polisleri ÅŸimdi bak neler yapÄ±yor? Bizim polisimiz insaflÄ±” ifadelerini hatÄ±rlatarak, görüÅŸlerini sormasÄ± üzerine, “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± maalesef bizimle, aklÄ±mÄ±zla eÄŸleniyor. Herhalde bu sözü son söyleyecek ÅŸahÄ±s CumhurbaÅŸkanÄ±” dedi.

Son olarak Cumartesi Anneleri'ne Ä°stiklal Caddesi'nde yapÄ±lan müdahaleyi anÄ±msatan TanrÄ±kulu, “Türkiye'de güvenlik güçlerinin hangi baskÄ±yÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünya gördü. Sadece 16 hafta, 4 ay önceydi. O günden bu yana da Cumartesi Anneleri, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n hükümeti döneminde toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü haklarÄ±nÄ± kullanamÄ±yorlar. Bu en temel örnek” dedi.

KaboÄŸlu da aynÄ± soruya, “Gezi olaylarÄ±na iliÅŸkin dosyalarÄ±n bugün açÄ±lmasÄ± bile Türkiye'de toplanma özgürlüÄŸünün ne kadar zor olduÄŸunu gösteriyor. Gezi'ye gidenler, AVM inÅŸaatÄ±nÄ± önleyenler bugün buradalar ama o günün emniyet müdürü, belediye baÅŸkanÄ± ve valisi nerede?” diye yanÄ±t verdi. (AA)

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