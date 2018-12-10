TÃœM TOK-DERâ€™den Ã§ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± tiyatro

TÃ¼m TokatlÄ±lar DerneÄŸi, Ã§ocuk istismarÄ±na dikkat Ã§ekmek iÃ§in, â€˜Ã‡ocuklar iÃ§in tiyatroâ€™ etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

Tüm TokatlÄ±lar DerneÄŸi’ne (TÜM TOK-DER) baÄŸlÄ± derneklerin desteklediÄŸi “Çocuklar için tiyatro” etkinliÄŸi 300’e yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. EtkinliÄŸe çocuklarla birlikte aileleri de katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Etkinlik öncesi bir konuÅŸma yapan TÜM TOK-DER BaÅŸkanÄ± Hasan Bayrak, “Çocuklar bizim geleceÄŸimiz. Çocuklar her türlü istismar ve ÅŸiddetin hedefi oluyor. Çocuk yaÅŸta gelinlerle birlikte devlet yurtlarÄ±nda çocuk istismarlarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yÄ±z. Çocuk iÅŸçilik yaygÄ±nlaÅŸÄ±rken çocuklar uyuÅŸturucu ve çetelerin insafÄ±na terk edildi” diye konuÅŸtu. Her türlü çocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Bayrak, sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarÄ±n geliÅŸimine katkÄ± sunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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