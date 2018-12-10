AltÄ±noluk'ta ekoloji mÃ¼cadelesi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

BalÄ±kesir AltÄ±noluk'ta, â€˜Ekoloji mÃ¼cadelesinin siyaset ve diÄŸer toplumsal mÃ¼cadelelerle iliÅŸkisiâ€™ konulu panel gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Emek Partisi BalÄ±kesir Ä°l örgütü tarafÄ±ndan AltÄ±noluk'ta gerçekleÅŸtirilen “Ekoloji mücadelesinin önemi ve diÄŸer toplumsal mücadelelerle iliÅŸkisi” konulu panelde konuÅŸan Prof. Dr. Aykut Çoban, birleÅŸik bir mücadelenin zorunluluÄŸuna vurgu yaparken, “birleÅŸik mücadelenin tutkalÄ± sermaye - devlet ortaklÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± siyasallaÅŸmadÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

EKOLOJÄ° MÜCADELESÄ° VE EMEK

AltÄ±noluk Alevi Kültür DerneÄŸi'nde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da ilk olarak konuÅŸan Evrensel Gazetesi Ä°zmir Temsilcisi ve EGEÇEP YK üyesi Özer Akdemir, "Ekoloji mücadelesi ve emek" baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda, yerellerde süren ekoloji mücadelelerinin artÄ±k birer yaÅŸam mücadelesi haline geldiÄŸini ifade etti. Ülkenin birçok yerinden verdiÄŸi örneklerle yerel ekoloji mücadelelerin sermaye ve devlet karÅŸÄ±sÄ±ndaki konumlarÄ±na dikkat çeken Akdemir, "kömürlü termik, JES, RES, madencilik, HES gibi doÄŸayÄ± sömürüp sermayeye rant aktarÄ±mÄ±nÄ± amaçlayan faaliyetler yurttaÅŸlarÄ±n hem yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± kirletiyor hem de geçimlik üretimlerini ellerinden alÄ±yor" dedi. "Kapitalizm de emek, doÄŸa, kadÄ±n her “ÅŸey” metalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" diyen Akdemir, "Bizler bir yandan sömürülen emeÄŸimiz için mücadele ederken diÄŸer taraftan sermayenin rant uÄŸruna talan ettiÄŸi yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±z için de mücadele vermek zorundayÄ±z. ZorundayÄ±z çünkü doÄŸamÄ±za, yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±za, yeÅŸilimize sahip çÄ±kmazsak üzerinde yeni bir yaÅŸamÄ±, toplumsal adaleti, kardeÅŸliÄŸi örgütleyeceÄŸimiz bir dünya da bulamayacaÄŸÄ±z" dedi. Akdemir, ekoloji mücadelelerinin birleÅŸmesi sürecini ve Ekoloji BirliÄŸi'ni aktararak, diÄŸer toplumsal mücadelelerle birlikte ortak mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.

DOÄžAYA DAÄ°R HER TALEP SÄ°YASALDIR

Panelin ikinci konuÅŸmacÄ±sÄ± olan Siyasal Bilgiler Fakültesi öÄŸretim üyesi iken BarÄ±ÅŸ imzacÄ±larÄ± arasÄ±nda olduÄŸu için KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Aykut Çoban, sermaye için doÄŸanÄ±n servete dönüÅŸtürülecek bir varlÄ±k olduÄŸunu, iÅŸçi, çiftçi gibi emeÄŸiyle geçinenlerin ise doÄŸayÄ± kullanÄ±m deÄŸeri üreteceÄŸi bir varlÄ±k olarak gördüÄŸünü söyledi. "DoÄŸayla ilgili her talep siyasal bir taleptir" diyen Çoban, onu koruma mücadelesinin de bu nedenle siyasal olduÄŸunu söyledi. Soruna çok farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar olduÄŸunu, kimilerinin meseleyi nüfus fazlalÄ±ÄŸÄ±, teknolojinin geliÅŸimi, insanÄ±n yaÅŸam tarzÄ± vs açÄ±lardan yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çoban, "Bütün bunlarÄ± baÄŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z yer toplumsal iliÅŸkiler düzlemidir. Herhangi bir ekolojik soruna karÅŸÄ± verilen mücadelede tek tek sorunlarÄ±n çözümünün deÄŸil bu sorunlarÄ±n ana kaynaÄŸÄ± olan Kapitalist sistemin görülmesi gerekmekte" dedi.

EKOLOJÄ° MÜCADELESÄ° VE SÄ°YASET

"DoÄŸanÄ±n kendisi artÄ±k sermaye birikiminin kalbine dönüÅŸtü" diye konuÅŸan Çoban, "kapitalizm talana açÄ±lmadÄ±k yerlerde doÄŸru büyüyor. Zaten temel ilkesi ya büyürsün ya yok olursun. Büyümeye kar etmeye endeksli daha çok üretme ve tüketmeye endeksli bir sistemden bahsediyoruz" dedi. Ekoloji mücadelesinin siyasal baÄŸlarÄ± kurulabilirse mücadeleyi büyütme ÅŸansÄ±nÄ±n olabileceÄŸini ifade eden, Çoban, ÅŸu örneÄŸi verdi; "Tek baÅŸÄ±na diyelim ki bir madenle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece ya mücadele yenilgiyle ya da baÅŸarÄ±yla sonuçlanÄ±r. Mücadele de bir araya gelen özneler her iki durumda da mücadelenin dÄ±ÅŸÄ±na atÄ±yorlar. Oysa sorunun daha geniÅŸ ölçekte, kapitalizmle, sermayeyle iliÅŸkilendirirsek, bu mücadele baÅŸarÄ± olsa da yenilse de bu mücadeleyi baÅŸka alana taÅŸÄ±yabiliriz" dedi.

BÄ°RLEÅžÄ°K MÜCADELENÄ°N TUTKALI

Ekoloji BirliÄŸinin kuruluÅŸunun ardÄ±ndan baÅŸka mücadelelerle de iliÅŸki kurmayÄ± gereken bir hatta girmesinin gerekebileceÄŸini kaydeden Çoban, "BaÅŸka toplumsal hareketlerle de baÄŸlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± gerek. Sendikalarla, iÅŸçi mücadelesi, kadÄ±n hareketi, hayvan haklarÄ± hareketi ile baÄŸalarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l kurabilir?. Herkes kendi sorununu dünyanÄ±n en önemli sorunu görürse bu mücadeleleri birleÅŸtirmek nasÄ±l olabilir. Bütün bu mücadelelerin ortaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Onu ortaklaÅŸtÄ±racaksa toplumsal iliÅŸkiler arasÄ±nda baÄŸ kurup siyasallaÅŸmasÄ±. Devletle iliÅŸkilere dair bir tartÄ±ÅŸmaya girmesi ve tartÄ±ÅŸmayÄ± diÄŸer hareketlerle birlikte örmesi. BirleÅŸik mücadelenin tutkalÄ± sermaye-devlet ortaklÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± siyasallaÅŸmadÄ±r " dedi.

SENDÄ°KA, SÄ°YASET, EKOLOJÄ°

Bir araÅŸtÄ±rmada bir sendikada örgütlü metal iÅŸçilerinden %67'sinin sendikanÄ±n siyasetle ilgilenmemesi gerektiÄŸine dair görüÅŸ bildirdiÄŸini aktaran Çoban, "Sendika sadece iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± vs sorunlarla ilgilendiÄŸi zaman örneÄŸin madenin çevreye verdiÄŸi zarardan kaçamÄ±yor. Ä°ÅŸçi mahallesinde, evinde o zarardan payÄ±na düÅŸeni alÄ±yor. Sorunu daha büyük ölçekte görmedikçe zarardan kaçamÄ±yorsunuz. Ekoloji hareketi de meseleyi sadece o madenin kapatÄ±lmasÄ± olarak görürse sendikayla nasÄ±l bir araya gelecek? Bunun için daha geniÅŸ perspektife ve bir iÅŸbirliÄŸine ihtiyaç var. Bunun yapabilmek için de sorunlara siyasal bakmak,kapitalizme baÄŸÄ± kurup baÅŸka hareketlerle ortak kesenini kurmak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu.

Panele Edremit, AyvalÄ±k. Burhaniye, BalÄ±kesir, Balya gibi yakÄ±n yerlerden çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±lÄ±rken, panel soru yanÄ±t kÄ±smÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sona erdi. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 15:42

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