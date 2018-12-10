BasÄ±n Ã¼zerindeki baskÄ±larÄ±n sonucu insanlar sosyal medyaya yÃ¶neliyor

Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Ä°lhan Ã–ngÃ¶r, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k baskÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalara dikkat Ã§ekti.

Volkan PEKAL

Adana

Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kapsamÄ±nda Ä°HD, bu yÄ±l ifade özgürlüÄŸü konusunu öne çÄ±kardÄ±. Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Ä°lhan Öngör ile ifade özgürlüÄŸünün geldiÄŸi noktayÄ± konuÅŸtuk. Ä°fade özgürlüÄŸü söz konusu olduÄŸunda akla ilk basÄ±n üzerindeki baskÄ±larÄ±n geldiÄŸini ifade eden Öngör, basÄ±n özgürlüÄŸü önündeki engellerin sonucu olarak ve muhalif olan kurum ve kiÅŸilerin kendini ifade edebileceÄŸi basÄ±n organlarÄ± giderek azaldÄ±ÄŸÄ± için insanlarÄ±n kendini sosyal medyada ifade ettiÄŸini belirterek “Sosyal medyaya eriÅŸim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi temel ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±nÄ±n da ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi.

‘11 BÄ°N 744 SOSYAL MEDYA SORUÅžTURMASI VAR’

Son dönemde ifade özgürlüÄŸü baÄŸlamÄ±nda en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle açÄ±lan soruÅŸturmalarÄ±n olduÄŸunu dile getiren Öngör, “Sosyal medyada CumhurbaÅŸkanÄ±na yönelik en ufak bir eleÅŸtiri dahi ‘CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçu olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ, ve bu dönemin ifade özgürlüÄŸü baÄŸlamÄ±nda en çok CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçu tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtur. Åžu anda 3 binin üzerinde CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçu nedeniyle devam eden yargÄ±lamalar söz konusu olup, binlerce kiÅŸi ise mahkumiyet almÄ±ÅŸ ve cezaevinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 11 bin 744 kiÅŸidir. Bu rakam içerisinde sadece sol, devrimci çevreler deÄŸil, önemli sayÄ±da ülkücülerin de olmasÄ± dikkat çekicidir” dedi.

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‘Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ YAÅžAM HAKKI Ä°LE EÅž DEÄžERDÄ°R’

Ä°fade özgürlüÄŸü ile kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi ile ilgili sorumuzu yanÄ±tlayan Öngör, ifade özgürlüÄŸünün hiçbir koÅŸulda devredilemez, engellenemez, alÄ±namaz temel haklardan olduÄŸunu belirterek “Bu nedenle yaÅŸam hakkÄ± ile eÅŸdeÄŸerdir. Burada bir çatÄ±ÅŸma deÄŸil, ancak; ifade özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rÄ± konusu bir tartÄ±ÅŸma yapÄ±labilir. Burada Ä°nsan haklarÄ± literatüründe temel kriter; ifade özgürlüÄŸü temel haktÄ±r ve bu hakkÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ±nÄ±n tek nedeni en basit haliyle baÅŸkasÄ±nÄ±n ÅŸeref onur ve haysiyetine, yaÅŸamÄ±na müdahale etmediÄŸi takdirde her ÅŸart altÄ±nda korunmasÄ± gereken bir hak olarak deÄŸerlendirilmektedir” dedi.

‘EN UFAK ELEÅžTÄ°RÄ° TERÖR SUÇLAMASI Ä°LE KARÅžILAÅžABÄ°LÄ°R’

Türkiye'de en can yakÄ±cÄ± konunun ifade özgürlüÄŸü ve Türkiye'nin Türk tipi olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± terör tanÄ±mÄ± olduÄŸunu belirten Öngör, “Terörle Mücadele Kanunu (TMK) baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan en ufak bir eleÅŸtiri dahi propaganda veya örgüt adÄ±na eylem yapmak suçu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir. Oysa ki; uluslararasÄ± belgelerde ve BM’nin terör tanÄ±mÄ±nda ifade özgürlüÄŸünü korumak amacÄ±yla keskin bir ayrÄ±ma gidilmiÅŸ ve terörü, sivillere karÅŸÄ± yapÄ±lan silahlÄ± ÅŸiddet eylemleri olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak; Türkiye'de örneÄŸin Devlet görevlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ve kötü muamele, iÅŸkenceyi dahi eleÅŸtirdiÄŸinizde terörist suçlamasÄ± ile propaganda suçundan yargÄ±lanabilirsiniz” dedi. 30 Nisan 2013 tarihinde 4’üncü yargÄ± paketi olarak kamuoyuna sunulan ve TMK’de yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle ÅŸiddet unsurunun propaganda suçunun temel unsuru olarak yasada yer bulduÄŸunu söyleyen Öngör, “Maalesef Kürt sorununda çözüm sürecinin bitmesi ve OHAL sürecinin devreye girmesi ile uygulamada eski akÄ±l ve pratiÄŸin tekrardan hayata geçtiÄŸi bir döneme girmiÅŸ bulunuyoruz. Bu nedenle TMK ve bir tarafta uygulamanÄ±n daha da katÄ± ÅŸekilde olmasÄ± ifade özgürlüÄŸü önündeki en büyük engeldir” dedi.

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‘BEN YAPTIM OLDU ANLAYIÅžI DEVAM EDÄ°YOR’

HDP eski genel baÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ baÅŸta olmak üzere toplamda 11 milletvekilinin tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan Öngör, “Türkiye'nin gündeminde olan AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili verdiÄŸi kararda sadece Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n hukuki durumu deÄŸerlendirilmemiÅŸ adeta Türkiye'nin mevcut yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± mahkum edilmiÅŸ ve ifade özgürlüÄŸü baÄŸlamÄ±nda bir manifesto niteliÄŸindedir. Ancak; ‘ben yaptÄ±m oldu’ hukuku ile tüm bu antidemokratik yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nda Ä±srar edilmektedir” dedi.

‘Ä°FADE ÖZGÜRÜÄžÜ ÖNÜNDEKÄ° DÄ°RENÇ ÖRGÜTLENMENÄ°N DE ÖNÜNDE ENGELDÄ°R’

Hükümetin emekçiyi açlÄ±ÄŸa mahkum eden ekonomik paketlerini eleÅŸtirmenin dahi suç haline getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Öngör, “Özellikle OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan grev yasaÄŸÄ± kararÄ± ve Hükümetin, iÅŸverenlere ‘biz bu grev yasaÄŸÄ±nÄ± sizin için çÄ±kardÄ±k’ demesi hükümetin ekonomik politikasÄ±nÄ±n somut itirafÄ±dÄ±r. Buna karÅŸÄ±n bu arzu edilen ekonomik modeli talep eden ve direnç gösterecek olacak olanlar toplumsal muhalefet ve iÅŸçi örgütleridir. Ancak; bu noktada, ifade özgürlüÄŸü ve örgütlenme özgürlüÄŸü önündeki iktidar direnci, yine bu toplumsal muhalefetin önündeki en önemli engeldir. Netice itibariyle talep edilen sosyo-ekonomik haklarÄ±n, hak temelli yapÄ±lacak bir mücadele ile ancak; kazanÄ±lmasÄ± mümkündür” dedi.

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