Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± eylemleri: Ä°nsan haklarÄ± araÃ§sallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri pek Ã§ok ilde eylemler dÃ¼zenledi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesinin 70. yÄ±l dönümü vesilesiyle düzenlenen Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda bir çok yerde hak savunucularÄ± “Ä°nsan haklarÄ± araçsallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. HaklarÄ±mÄ±z için mücadeleye devam” diyerek eylemler düzenledi.

Ä°HD ve TÄ°HV’in 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü ve devamÄ±ndaki haftada düzenleyecekleri etkinliklerin ilki, Sultanahmet MeydanÄ±nda düzenlendi. AçÄ±klamada ilk olarak Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Gülseren Yoleri konuÅŸtu. Yoleri, Ä°nsan HaklarÄ± Bildirgesi’nin 70. yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ±nÄ±n araçsallaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’deki insan haklarÄ± ve demokrasi sorununun büyüdüÄŸüne dikkat çeken Yoleri ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Türkiye’de hâlâ iÅŸkenceden söz ediyoruz. Ä°nsanlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hakkÄ±na, yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürecek gelire hakkÄ± var ama biz; iÅŸsizlikten, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±ndan, grev yasaklarÄ±ndan, asgari ücretin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda olmasÄ±ndan, çocuk iÅŸçilerden söz ediyoruz. Hâlâ eÄŸitim olanaklarÄ±na ulaÅŸamayan çocuklardan söz ediyoruz. Hâlâ adalet talebiyle karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Çünkü baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ±dan söz edemiyoruz. YargÄ± tamamen siyasete baÄŸlanmÄ±ÅŸ, hukuk dÄ±ÅŸÄ±lÄ±kla yürütülüyor.”

‘ANAYASAYI HÄ°ÇE SAYAN BÄ°R YÜRÜTME VAR’

Yedi defa uzatÄ±larak iki yÄ±l süren OHAL döneminde yurttaÅŸlarÄ±n haklara sahip olma hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yoleri ÅŸöyle devam etti:

“CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinden sonra 7145 sayÄ±lÄ± yasa çekirdek haklarÄ±mÄ±zÄ±n ihlalini sürekli hale getirdi, yani OHAL’i süreklileÅŸtirdi. Bu yasa Anayasada 4 gün olan gözaltÄ± süresinin uzatÄ±larak 12 gün olabileceÄŸini söylüyor. Anayasada hak olan barÄ±ÅŸçÄ±l gösteriler yasaklandÄ±. AnayasayÄ± hiçe sayan bir yürütme var. Cumartesi Anneleri’ne uygulanan yasak, yasayÄ± da aÅŸan biçimde KaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan alÄ±nÄ±p halen uygulanmaktadÄ±r. Seyahat hakkÄ± engellendi. Ä°hraç ile ilgili düzenlemeler de bu yasa ile aynÄ± ÅŸekilde devam ettiriliyor. Masumiyet karinesi bu yasayla ihlal ediliyor. Ä°hraç sürecinde mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n komisyon kararÄ±yla insanlar iÅŸlerinden ediliyor. Örgütlenme hakkÄ±na iliÅŸkin hak ihlalleri de devam ediyor. Bugün hâlâ dernek ve sendikalar kapatÄ±lÄ±yor, örgütlenme özgürlüÄŸüne dönük baskÄ±lar devam ediyor. Yine 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerine hukuki yardÄ±m verilmesi Valilik kararÄ±yla engellendi. Bunun hiçbir yasada yeri yok. Siyaset ihtiyaç duyduÄŸunda hak ve özgürlüklerimizi kullandÄ±rÄ±yor. Sadece düÅŸünce ifade özgürlüÄŸünün engellenmesinden deÄŸil kÄ±sÄ±tlanmasÄ±ndan da söz ediyoruz. DüÅŸünmek de yasaklanÄ±yor. YaÅŸam hakkÄ± ihlalleri artarak devam ediyor. Cezaevleri bugün aÅŸÄ±rÄ± doluluÄŸuyla gündemde. Tutukluluk bir tedbirdir ancak mahkemeler mecbur kaldÄ±ÄŸÄ±nda verecekleri karardÄ±r. Öncelikle yargÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla tutuklama kararÄ± vermesinden vazgeçmesi gerekiyor. 50 binden fazla mahpustan söz ediyoruz. KadÄ±nlara yönelik cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiddet oldukça fazla. Çocuk istismarÄ± söz konusu. Bu istismarÄ± önleyemeyen devlet, istismarÄ± protesto eden öÄŸrencileri yargÄ±lÄ±yor. Mülteciler barÄ±nma ve saÄŸlÄ±k gibi temel haklardan yoksunlar.”

‘MÜCADELEYÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z’

Daha sonra söz alan TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Åžebnem Korur FincancÄ± da, dünyanÄ±n her yerinde savaÅŸlar ve hak ihlalleri ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Yemen’de 3 milyon çocuÄŸun açlÄ±ktan ölüm tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu söyleyen FincancÄ±, Fransa ve Belçika’da insan olmanÄ±n bilinciyle haklarÄ± için mücadele eden ‘SarÄ± yeleklileri’ selamladÄ±. Dünyada ve Türkiye’de yaÅŸanan tüm hak ihlallerine karÅŸÄ± mücadelenin sürdüÄŸünü belirten FincancÄ± ÅŸöyle devam etti:

“Tüm olumsuzluklara raÄŸmen mücadele bitmiyor. YalnÄ±z deÄŸiliz. Hukuk rejimi ile koruyamÄ±yorsak haklarÄ±mÄ±z için mücadele etmek sorumluluÄŸu taÅŸÄ±yoruz. Mücadelemiz devam edecek.”

‘MECLÄ°S, YÜRÜTMENÄ°N ONAYLAMA ARACINA DÖNÜÅžTÜ’

Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± nedeniyle bir açÄ±klama da Adana’da yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Öngör, 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan yürürlüÄŸe giren yeni rejimde parlamentonun yürütmenin basit bir onaylama aracÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸünü ifade etti, “Hak temelli bir rejimden vazgeçilmiÅŸ, hukuk kurumu minnet, rÄ±za göstermeyen toplumsal kesimleri susturma aracÄ±na dönüÅŸmüÅŸtür” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda

FotoÄŸraf: Evrensel

DÄ°YARBAKIR’DA KÄ°TLE ÖRGÜTLERÄ°NDEN BASIN AÇIKLAMASI

DiyarbakÄ±r’da da kitle örgütleri, Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±’na iliÅŸkin ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. DiyarbakÄ±r Barosu, Ä°HD, TÄ°HV, DiyarbakÄ±r Tabip OdasÄ±, Hak Ä°nsiyatifi’nin KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda bulunan Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± önünde yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda bölgede yaÅŸanan hak ihlallerine dikkat çekildi. Tahir Elçi’yi anarak kitle adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Abdullah Zeytun, BM Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’nin kabul ediliÅŸinin 70. yÄ±ldönümünde taraf devletleri sözleÅŸmenin yükümlülüklerini hiçbir istisnai duruma mahal vermeden yerine getirmeye çaÄŸÄ±rdÄ±. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarÄ±nÄ±n, aÄŸÄ±r tehditlere maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zor bir dönemden geçildiÄŸini ifade eden Zeytun, çatÄ±ÅŸmalÄ± ortama dönülmesi ile barÄ±ÅŸ umudunun yerle bir edildiÄŸini söyledi. OHAL rejiminde hak savunuculuÄŸu faaliyetleri yürüten yüzlerce dernek ve vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 95’i DBP’li belediyeler olmak üzere 102 belediyeye kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, DBP’li belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ve HDP’nin EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± da dâhil olmak üzere on beÅŸ milletvekilinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve HDP’li kimi vekillerin vekilliÄŸinin düÅŸürülürken, kimi vekillere çeÅŸitli hapis cezalarÄ± verildiÄŸini hatÄ±rlatan Zeytun, “AÄ°HM’nin, HDP’nin önceki eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda vermiÅŸ olduÄŸu ihlal kararÄ± akabinde, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n kararÄ± eleÅŸtiren açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ±nda yerel mahkeme ihlal kararÄ±na uymamÄ±ÅŸ, sayÄ±n DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verilerek AnayasanÄ±n 90. maddesi açÄ±k bir ÅŸekilde ihlal etmiÅŸtir” dedi.

Ä°ÅŸkencenin yaygÄ±n ve sistematik hak ihlalleri ile gündeme geldiÄŸi bir baÅŸka konunun cezaevleri olduÄŸunu belirten Zeytun, hapishane ihlallerinin, sürgünler, saÄŸlÄ±k hakkÄ±, iÅŸkence ve kötü muamele, disiplin soruÅŸturmalarÄ±, tecrit etme, haberleÅŸme, iletiÅŸim, aile görüÅŸü haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi konularda açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hapishanelerle ilgili bir diÄŸer önemli konunun Öcalan’a yönelik tecrit uygulamalarÄ± olduÄŸunu belirten Zeytun uygulanan tecrit politikasÄ±nÄ±n, çatÄ±ÅŸmalarÄ± derinleÅŸtiren bir duruma yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven süresiz ve dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine de deÄŸinen Zeytun, Güven’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve yaÅŸam hakkÄ±na yönelik ciddi riskler baÅŸlamadan taleplerinin dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. ÇatÄ±ÅŸmalÄ± ortam nedeniyle hak ihlaline yol açan bir baÅŸka önemli konunun özel güvenlik bölgeleri ve sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilanlarÄ± olduÄŸunu belirten Zeytun, kadÄ±nlara dönük ÅŸiddet ve hak ihlallerinin de bu süre içerisinde devam ettiÄŸini ifade etti. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Gazetecilik hapis, iÅŸsizlik ve ekonomik baskÄ± kÄ±skacÄ±nda

DÄ°H: SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DAR VE YARGI, HAK Ä°HLALLERÄ°NE SON VERMELÄ°DÄ°R!

Demokrasi Ä°çin Hukukçular tarafÄ±ndan 10 AralÄ±k Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü ile ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada siyasi iktidar ve yargÄ±nÄ±n, insan haklarÄ± ihlallerine son vermesi gerektiÄŸi belirtildi.

1948 yÄ±lÄ±nda, toplam 30 maddelik Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda kabul edildiÄŸi ve 10 AralÄ±k’Ä±n o tarihten bu yana insan haklarÄ± günü olarak kutlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada; “Aradan geçen 70 yÄ±l içinde ülkemizin insan haklarÄ± açÄ±sÄ±ndan bugün geldiÄŸi nokta ise açÄ±kça söyleyebiliriz ki içler acÄ±sÄ± bir durumdadÄ±r.

Türkiye, pek çok uluslararasÄ± insan haklarÄ± sözleÅŸmelerine imza atmÄ±ÅŸ ve hatta Ä°stanbul SözleÅŸmesi gibi bir sözleÅŸmenin ilk imzacÄ±sÄ± olmakla övünmüÅŸtür. Ancak, bugün gerek Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa SözleÅŸmesi gerekse Ä°stanbul SözleÅŸmesi gibi insan ve kadÄ±n haklarÄ±na dair sözleÅŸmeler deÄŸil uygulanmak adeta yok sayÄ±lmaktadÄ±r. Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa Mahkemesi’nin kararlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan “bizi baÄŸlamaz” denilerek tanÄ±nmamaktadÄ±r. Ancak, iÅŸin geldiÄŸi daha da vahim nokta ise, aynÄ± tutumun yargÄ± organlarÄ± tarafÄ±ndan da benimsenmesidir. YargÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n en temel unsurlarÄ± olan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve tarafsÄ±zlÄ±k rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ adeta siyasi iktidarÄ±n bir organÄ± olarak yargÄ±lamalar yapÄ±lmakta, kararlar verilmektedir. Bunun son örneÄŸi Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa Mahkemesi’nin derhal tahliye kararÄ±nÄ± iktidar partisinin aynÄ± argümanlarÄ±yla uygulamaktan kaçÄ±nan ve binlerce dosya beklerken DemirtaÅŸ-Önder mahkumiyet kararÄ±nÄ± acele onaylayarak Ä°HAM kararÄ±nÄ± etkisizleÅŸtiren mahkeme kararlarÄ±nda gördük” denildi.

‘KHK REJÄ°MÄ° HAK Ä°HLALLERÄ°NÄ°N DEVAMINI SAÄžLAYAN UYGULAMA’

AKP iktidarÄ±nÄ±n kendi çÄ±karÄ± için Ä±srarla sürdürdüÄŸü KHK rejiminin zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na insan haklarÄ± ihlallerinin devamÄ±nÄ± saÄŸlayan bir uygulama olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“OHAL’i fiili olarak devam ettiren, her çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK ile insan haklarÄ±na bir darbe daha vuran iktidar, tüm bu ihlalleri yapan, yaratan kendisi deÄŸilmiÅŸ gibi, Ä°nsan HaklarÄ± Gününü kutlamaktadÄ±r. Parlamento çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu ise uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri iktidarÄ±n politik çÄ±karlarÄ±na göre tÄ±raÅŸlayÄ±p yorumlamakta, insan hakkÄ± tanÄ±maz iktidar mensuplarÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nü kutlayarak halkÄ±n zekâsÄ± ile alay etmektedir. Siyasi parti genel baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ± tutukluyken, yüz binlerce insan herhangi bir hüküm olmaksÄ±zÄ±n iÅŸlerinden ihraç edilerek çalÄ±ÅŸma hakkÄ±na eriÅŸemiyorken; pasaportlarÄ± iptal edilen insanlar seyahat özgürlüÄŸünü kullanamÄ±yorken; siyasi iktidar gibi düÅŸünmediÄŸi için yüz binlerce insan hakkÄ±nda sayÄ±sÄ±z davalar açÄ±lmÄ±ÅŸken, gazeteciler haber yapamaz hale gelmiÅŸ, cezaevlerinde iken, Türkiye’nin insan haklarÄ± karnesi daha da kötüleÅŸmektedir.”

‘Ä°NSAN HAKLARI EVRENSELDÄ°R, BÜTÜNSELDÄ°R, BÖLÜNMEZDÄ°R’

Türkiye’nin, insanlarÄ±n düÅŸüncelerini açÄ±kladÄ±klarÄ± için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir ülke olmaktan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada; “Güvenlik kuvvetlerinin iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ±, karakolda, sokakta, hapishanede iÅŸkence ile insanlarÄ±n öldürüldüÄŸü; ‘galoÅŸ giy’ dediÄŸi için veya ‘dur ihtarÄ±na uymadÄ±’ iddiasÄ±yla insanlarÄ±n yargÄ±sÄ±z infaz edildiÄŸi bir ülke olmamalÄ±dÄ±r. Faili meçhul cinayetler aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r. YargÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n siyasi iktidarÄ±n bir organÄ± gibi davranmasÄ±ndan vazgeçilmelidir. Türkiye’nin insan haklarÄ± ve demokrasi sorununun en önemli halkasÄ± olan Kürt Sorunu, ‘terör sorunu’ olarak nitelendirilmiÅŸ ve bu sorunun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, hukuksal boyutlarÄ± inkar edilmiÅŸtir. Oysa insanÄ±n bireysel ve kolektif özgürlükleri temel alÄ±narak çözüm mümkündür. KadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± dahi koruyamayan bir siyasi iktidar, kadÄ±nlarÄ± eÅŸit özgür bireyler olmasÄ± için çaba harcamalÄ±dÄ±r. Her fÄ±rsatta ‘eÅŸitlik fÄ±trata ters’ açÄ±klamalarÄ±nÄ±n gündeme getirilmesi, eÅŸitlik ilkesinin ihlalidir. En temel iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n dahi uygulanmamasÄ±, iÅŸverenlerin karlarÄ± söz konunu oldu mu yasalarÄ±n kâÄŸÄ±t üzerinde kalmasÄ± kabul edilemez bir tutumdur.

Ä°nsan haklarÄ± evrenseldir, bütünseldir, bölünmezdir. Haklar ve özgürlükler birbirleriyle irtibatlÄ±dÄ±r. Biri diÄŸerine tercih edilemez. Ä°nsan haklarÄ±yla insandÄ±r.

Evrensel Bildirgenin 70. yÄ±lÄ±nda, tüm yok etme giriÅŸimlerine karÅŸÄ± demokrasi, insan hak ve özgürlükleri mücadelesinin de süreceÄŸini bir kez daha haykÄ±rÄ±yoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yitirilenler katliamÄ±n 38. ayÄ±nda anÄ±ldÄ±

CHP’LÄ° ÖZGÜR ÖZEL: HAKLAR AKP TARAFINDAN YOK EDÄ°LÄ°YOR

Ä°nsan HaklarÄ± Günü dolayÄ±sÄ±yla bir açÄ±klama da CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel’den geldi. Türkiye’nin, insan haklarÄ± alanÄ±nda tarihinin en aÄŸÄ±r hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemlerinden birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özel, “Hukukun üstünlüÄŸünün saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±, basÄ±n özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n insan olmaktan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla kullanabildiklerini iddia edemeyiz.” dedi. “Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler iÅŸçi haklarÄ±ndan, kadÄ±n haklarÄ±na, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k hakkÄ±na eriÅŸimden, yaÅŸam hakkÄ±na tüm kategorilerde Adalet ve KalkÄ±nma Partisi eliyle hÄ±zla yok edilmektedir.” diyen Özel ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Ä°nsan haklarÄ±, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Devlet, tüm bireylere eÅŸit yurtta anlayÄ±ÅŸÄ±yla yaklaÅŸmalÄ± ve insan haklarÄ±nÄ± birinci öncelik alanÄ± olarak kabul etmek zorundadÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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