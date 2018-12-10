222 kiÅŸinin alÄ±nacaÄŸÄ± iÅŸe 5 bin kiÅŸi baÅŸvurdu, uzun kuyruklar oluÅŸtu

222 kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ± Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine 5 bin kiÅŸi baÅŸvurdu, sokakta uzun kuyruklar oluÅŸtu.

Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere 222 kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ± üzerine binlerce kiÅŸi baÅŸvuru yapmak için kültür merkezi binasÄ±na akÄ±n etti. SabahÄ±n erken saatlerinde beklemeye baÅŸlayanlar uzun kuyruk oluÅŸturdu. Belediye ekipleri de, 5 bine ulaÅŸan baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda bekleyen adaylara çay ve pasta ikramÄ±nda bulundu.

Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi ile BüyükÅŸehir Belediyesi TÄ°SKÄ° Genel MüdürlüÄŸü bünyesinde 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alÄ±mÄ± için baÅŸvurular 4 gün önce yapÄ±lan duyurularla baÅŸladÄ±. Duyuru üzerine baÅŸvurular sürerken, son baÅŸvuru tarihinin bitimine 2 gün kala ise yüzlerce kiÅŸi baÅŸvurularÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Hamamizade Ä°hsan Bey Kültür Merkezi önüne akÄ±n etti. BaÅŸvuru yapanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 bine ulaÅŸÄ±rken, merkezin binasÄ± giriÅŸi ve merdivenlerinin yanÄ± sÄ±ra sokak aralarÄ±nda uzun kuyruklar oluÅŸtu. Trabzon BüyükÅŸehir Belediyesi ekipleri de, kuyrukta bekleyen adaylara çay, kahve ve su ikramÄ±nda bulundu.

BüyükÅŸehir Belediyesi bünyesine çeÅŸitli niteliklerde itfaiye eri ve zabÄ±ta memuru, BüyükÅŸehir Belediyesi TÄ°SKÄ° Genel MüdürlüÄŸü bünyesine ise çeÅŸitli niteliklerde mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyen olmak üzere toplamda 222 personelin, baÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.

‘SIRA ALMAK Ä°ÇÄ°N SIRA BEKLÄ°YORUZ’

Ä°ÅŸ baÅŸvurusu için Konya’dan geldiÄŸini anlatan Emrullah BÄ±yÄ±klÄ±, yoÄŸunluk nedeniyle zorluk çektiklerini söyledi. BÄ±yÄ±klÄ±, "Konya’dan iÅŸ baÅŸvurusu yapmak için geldik ama sÄ±rada sefillik çekiyoruz. Ä°ÅŸ baÅŸvurularÄ±nda olmasÄ± gereken boy, kilo ölçümü gibi ölçümlerin yapÄ±lmayacaÄŸÄ± söyleniyor. Buna bir müdahale etmeleri lazÄ±m. Ön baÅŸvurularÄ±n internet üzerinden yapÄ±lmasÄ±, mülakata çaÄŸÄ±rÄ±lacak kiÅŸilerin belirli günlerde çaÄŸÄ±rÄ±lmasÄ± daha güzel olurdu. Saatlerdir burada sÄ±radayÄ±z. ArkamÄ±zda da binlerce kiÅŸi var. SÄ±ra almak için sÄ±ra bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

Ä°tfaiye eri alÄ±mÄ± için iÅŸ baÅŸvurusunda bulunmak için Ä°stanbul’dan gelen Burak Gül ise “Ä°tfaiye personeli alÄ±mÄ± için Ä°stanbul’dan geldim. Ä°tfaiye personeli olmak için özel ÅŸartlar gerekiyor. YalnÄ±z burada böyle bir ÅŸart yok. Herhangi bir ön lisans mezunu olan bir kiÅŸi de aynÄ± bölüme baÅŸvurabiliyor. Buda bu bölümü okuyan kiÅŸiler için haksÄ±zlÄ±k oluÅŸturuyor” diyerek tepki gösterdi. (Trabzon/DHA)

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