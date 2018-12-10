Ã‡ocuÄŸa istismarda bulunan imamÄ±n tutuklanmamasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Tarsusâ€™ta 12 yaÅŸÄ±ndaki E.S.â€™yi istismar ettiÄŸi iddia edilen ancak tutuklanmayan imam M.D.â€™yi TBMM gÃ¼ndeminde taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, verdiÄŸi soru önergesiyle Tarsus’ta 12 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸu istismar etmesine raÄŸmen tutuklanmayan cami imamÄ± M.D.’yi Meclis gündeminde taÅŸÄ±dÄ±.

Soru önergesinde 12 yaÅŸÄ±ndaki E.S.’nin avukatÄ± Semra Kabasakal’Ä±n, “SanÄ±k maalesef önceki duruÅŸmada tahliye edildi. Oysaki tüm taciz dosyalarÄ±nda asÄ±l olan maÄŸdur çocuÄŸun beyanlarÄ±dÄ±r” ifadelerine yer veren Antmen, “E.S. ifadesinde; 12 yaÅŸÄ±ndayken yaz tatilinde sabahlarÄ± Adana'daki bir camide Kuran kursuna gittiÄŸi sÄ±ralarda, temizlik de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sÄ±rada imam M.D.'nin kendisini depoya gönderip burada cinsel tacizde bulunduÄŸunu aktarmaktadÄ±r. Bu imamÄ±n siyasal baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± kullanarak olayÄ± örtbas ettiÄŸi iddia edilmektedir” dedi.

CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular ÅŸunlar:

â– Bahsi geçen iddialar doÄŸru mudur? DoÄŸru ise bahsi geçen imam M.D. neden tutuklanmamaktadÄ±r? Ä°stismara uÄŸrayan 12 yaÅŸÄ±ndaki E.S’nin beyanÄ± neden dikkate alÄ±nmamaktadÄ±r?

â– Bahsi geçen imam M.D. hakkÄ±nda, baÅŸka cinsel taciz ve istismar iddiasÄ± bulunmakta mÄ±dÄ±r? Bu kiÅŸi halen görevine devam etmekte midir?

â– Ä°ddialar, deliller ve ifadeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yargÄ± süreci ne aÅŸamadadÄ±r? Delillerin karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸru ise bu karartmayÄ± yapan kim ya da kimlerdir?

â– Ä°mam M.D.’nin herhangi bir siyasi partiye üyeliÄŸi bulunmakta mÄ±dÄ±r? Siyasi iliÅŸkilerini kullanarak olayÄ± örtbas ettiÄŸi doÄŸru mudur? DoÄŸru ise kimler bu bahsi geçen kiÅŸiye kol kanat germektedir?

â– M.D.’nin üyesi bulunduÄŸu derneÄŸin adÄ± ve amacÄ± nedir? Bu dernek hangi faaliyetleri sürdürmektedir? M.D.’nin bu dernek aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile para topladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?

â– E.S.’nin sosyal hayata saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde katÄ±lmasÄ± ve eÄŸitimini uygun koÅŸullarda devam ettirmesi için ne tür önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ ya da alÄ±nmaktadÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 14:15

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