Yeni imar planÄ±: PoÅŸet paralÄ±, bisiklet yollarÄ± zorunlu oldu

UlaÅŸÄ±m amaÃ§lÄ± bisiklet yollarÄ± ve bisiklet park istasyonlarÄ± bulunmasÄ± zorunlu oldu, plastik poÅŸetler Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilecek.

Resmi Gazete’de 'çevreyi korumaya' yönelik kanun yayÄ±mlandÄ±.1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, imar uygulamasÄ± görmemiÅŸ alanlar için hazÄ±rlanÄ±p onaylanacak yeni imar planlarÄ±nda, BakanlÄ±kça belirlenen usul ve esaslara uygun ÅŸekilde ve plan bütününde ulaÅŸÄ±m amaçlÄ± bisiklet yollarÄ± ve bisiklet park istasyonlarÄ± bulunmasÄ± zorunlu oldu. Bisiklet yolu yapÄ±lamayan yerlerde ise yaya yollarÄ± düzenlenecek.

PLASTÄ°K POÅžET PARALI OLDU

Yeni kanunla plastik poÅŸetler, satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya veya tüketiciye ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruÅŸtan az olmayacak ve her yÄ±l için güncellenecek. AykÄ±rÄ± olarak plastik poÅŸetleri ücretsiz verdiÄŸi tespit edilen satÄ±ÅŸ noktalarÄ±na depo alanÄ± hariç kapalÄ± satÄ±ÅŸ alanÄ±nÄ±n her metrekaresi için 10 TL idari para cezasÄ± verilecek.

EMÄ°SYON VE KATI ATIK CEZASI

Egzoz gazÄ± emisyon ölçümü yaptÄ±rmayan motorlu taÅŸÄ±t sahiplerine 1250 TL, ancak aynÄ± aracÄ±n yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykÄ±rÄ± emisyona sebep olmasÄ± durumunda motorlu taÅŸÄ±t sahibine 2 bin 500 TL para cezasÄ± verilecek. Kanunla, katÄ± yakÄ±t özelliklerini saÄŸlamayan yakÄ±tlarÄ± ithal eden veya satanlara; katÄ± yakÄ±tlarÄ±n depolanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, yüklenmesi, boÅŸaltÄ±lmasÄ± veya torbalanmasÄ±na iliÅŸkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin TL, belgelerin veya izinlerin alÄ±nmamasÄ± durumunda 15 bin TL idari para cezasÄ± verilir hükmü yer aldÄ±. KatÄ± atÄ±k bÄ±rakan veya evsel atÄ±k su deÅŸarjÄ± yapan diÄŸer deniz araçlarÄ±ndan bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston baÅŸÄ±na 100 Türk LirasÄ±, bin ilâ 5 bin (dahil) groston arasÄ±nda olanlara bu miktar ve ilave her groston baÅŸÄ±na 20 Türk lirasÄ± idari para cezasÄ± verilecek. (Ankara/DHA)

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