MuÄŸla'da parktaki oyun Ã¼nitesi yakÄ±ldÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esindeÂ Ã§ocuk parkÄ±nda bulunan oyun Ã¼nitesi kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce yakÄ±ldÄ±.

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilçesinde çocuk parkÄ±nda bulunan oyun ünitesi kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce yakÄ±ldÄ±.

Milas Belediyesi Park ve Bahçeler MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan Bafa Mahallesi Atatürk ParkÄ± içerisine bir süre önce kurulan oyun ünitesi, dün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce ateÅŸe verildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sÄ±karak alevleri büyümeden söndürürken, oyun ünitesinde hasar meydana geldi. KaydÄ±raklardan oluÅŸan oyun ünitesinin yakÄ±lmasÄ± tepkilere neden oldu.

Oyun ünitesinin tekrar onarÄ±lÄ±p halkÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunulacaÄŸÄ±nÄ± belirten CHP'li Milas Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet Tokat, "Var gücümüzle çocuklarÄ±mÄ±z için çalÄ±ÅŸÄ±yor, onlarÄ±n daha mutlu ve huzurlu bir ÅŸekilde yaÅŸayabilecekleri bir kent yaratmak için gayret gösteriyoruz. Parka yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± anlamak mümkün deÄŸil. Parka zarar veren ÅŸahÄ±slar en büyük haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± buradan faydalanan çocuklara yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. OnlarÄ± kendi vicdanlarÄ± ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yorum" dedi.

Öte yandan jandarma ekipleri, oyun ünitesini ateÅŸe veren kiÅŸi veya kiÅŸilerin tespit edilip, yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (MuÄŸla/DHA)

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