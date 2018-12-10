Ã‡engelkÃ¶y ve Kuleli darbe giriÅŸimi davasÄ±nda 34 mÃ¼ebbet cezasÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã‡engelkÃ¶y ve Kuleli Askeri Lisesi'nde yaÅŸananlara iliÅŸkin davada kararlar aÃ§Ä±klandÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin iÅŸgaliyle burada çÄ±kan olaylarda 8 kiÅŸinin öldürülmesine iliÅŸkin 14'ü eski polis, 114 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan 26 sanÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, 8 sanÄ±ÄŸÄ±n da müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada yapÄ±lan 51. duruÅŸmada, 48 tutuklu sanÄ±k ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmaya, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±yla çok sayÄ±da müÅŸteki de katÄ±ldÄ±.

SanÄ±klarÄ±n son sözlerinin ardÄ±ndan, mahkeme heyeti baÅŸkanÄ± Ömer GünaydÄ±n kararÄ±nÄ± okumaya baÅŸladÄ±.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan 26 sanÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, 8 sanÄ±ÄŸÄ±n da müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetti.

14'ü eski polis 16 sanÄ±ÄŸÄ±n ise "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüse yardÄ±m" suçundan 12,5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmeden mahkeme heyeti, iradeleri komutanlarÄ± tarafÄ±ndan fesada uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öÄŸrenci olan 64 sanÄ±ÄŸa ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

DuruÅŸma, mahkeme heyeti baÅŸkanÄ± Ömer GünaydÄ±n'Ä±n kararÄ± okumasÄ±yla devam ediyor. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 13:49

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