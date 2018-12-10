Venezuelaâ€™da belediye seÃ§imlerinde katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 27â€™de kaldÄ±

Venezuelaâ€™da Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen belediye meclis seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 27.4â€™te kaldÄ±. KullanÄ±lan oylarÄ±n Ã§oÄŸunu iktidar partisi PSUV aldÄ±.

Venezuela’da Pazar günü gerçekleÅŸtirilen belediye meclis seçimlerine katÄ±lÄ±m yüzde 27.4’te kaldÄ±. KullanÄ±lan oylarÄ±n çoÄŸunu ise iktidar partisi PSUV aldÄ±.

Ekonomik kriz ve ABD’nin dÄ±ÅŸ müdahele tehditleriyle zor günler geçiren Latin Amerika ülkesi Venezuela’da Pazar günü belediye meclis seçimleri yapÄ±ldÄ±. 21’i ulusal siyasi parti 54 siyasi örgütün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçimlere halk ise ilgi göstermedi. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açÄ±klamasÄ±na göre, seçmenlerin sadece yüzde 27.4’ü oy kullandÄ±. Muhalefet partilerinin de önemli bir kÄ±smÄ± seçimlere katÄ±lmadÄ±.

OYLARIN ÇOÄžUNLUGU Ä°KTÄ°DAR PARTÄ°SÄ°NE

KullanÄ±lan oylarÄ±n çoÄŸunu ise iktidardaki Venezuela BirleÅŸik Sosyalist Partisi (PSUV) adaylarÄ± aldÄ±. Telesurtv’nin haberine göre, ülke genelindeki 335 belediye meclisinden ÅŸu ana kadar kesinlik kazanan 156 meclisin 142’sinde çoÄŸunluÄŸu PSUV kazandÄ±.

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro’nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± PSUV’un BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Diasdado Cabello, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada seçim sonuçlarÄ±nÄ± “hayli tatmin edici” ve “olaÄŸanüstü bir sürpriz” olarak deÄŸerlendirdi. Cabello açÄ±klamasÄ±nda Venezuela’nÄ±n “sosyalizme geçiÅŸ sürecinde” olduÄŸunu da ileri sürdü.

MADURO: ABD VENEZUELA’DA DARBE YAPMAK Ä°STÄ°YOR

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro ise yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada ABD’den gelen tehditlere dikkat çekti. Maduro, ABD yönetiminin Venezuela hükümetini devirmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Maduro AVN News’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Venezuela’nÄ±n demokrasisini zayÄ±flatmak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karÅŸÄ± bir darbe yapmak amacÄ±yla Beyaz Saray hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, göreve geldiÄŸinden bu yana sÄ±k sÄ±k Venezuela’ya askeri müdahale ile tehdit ediyor. AyrÄ±ca ABD ve Avrupa BirliÄŸi’nin ülkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ülkedeki ekonomik durumu giderek zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Son olarak geçtiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda AB, bu ülkeye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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