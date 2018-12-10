Fransaâ€™da Ã¶fke sokaÄŸa taÅŸtÄ±, hÃ¼kÃ¼met sarsÄ±ldÄ±

Fransa halkÄ±, 'SarÄ± yelekliler' isyanÄ±na nasÄ±l geldi? GenÃ§ler iÃ§in asgari Ã¼cret yasasÄ±, el Khomri yasasÄ±, zamlar...

YÄ±ldÄ±z EREN

Paris

Fransa halkÄ±nÄ±n isyancÄ± ve beklenmedik bir anda sokaklara dökülmesi geleneÄŸi baÅŸka halklara hep örnek olmuÅŸtur. Bu kez de ‘SarÄ± Yelekliler’in eylemi bir kez daha bu geleneÄŸin ne kadar güçlü olduÄŸunu gösteriyor.

YakÄ±n dönemde gençler için asgari ücret yasasÄ±, kÄ±sa bir süre önce ise el Khomri yasasÄ± diye adlandÄ±rÄ±lan çalÄ±ÅŸma yasasÄ±nÄ±n yeniden düzenlenmesi, ardÄ±ndan devlet demir yolu iÅŸçilerinin özelleÅŸtirme karÅŸÄ±tÄ± eylemleri ile bütün saldÄ±rÄ± paketlerinin karÅŸÄ±sÄ±nda milyonlar sokaÄŸa inmiÅŸ ve Fransa aylarca süren genel eylemlerle sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ama iktidar çoÄŸunlukla bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda geri adÄ±m atmama yolunu seçti. Devlet, ayaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlam yere basmak istiyordu.

BANKACI MACRON DÖNEMÄ°

Sermayeyi temsilen deÄŸiÅŸim sloganÄ±yla bir buçuk sene önce yönetime gelen bankacÄ± Macron’un ekibi, baÅŸÄ±ndan beri “Bizi dize getiremezsiniz ne kadar isyan ederseniz edin talepleriniz karÅŸÄ±lanmayacak” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi ve bunun kendilerinin yol haritasÄ± olduÄŸunu söyleyip durdu.

Klasik burjuva partilerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±, halkÄ±n gözünde itibar kaybetmesi nedeniyle yeni siyasal oluÅŸumlar gündeme geldi. Macron ekibinin kurduÄŸu “Republique en marche/Ä°lerleyen Cumhuriyet” oluÅŸumu, aslÄ±nda eski partilerden arta kalanlar ile bir miktar yeni kuÅŸak liberalin bir toplamÄ±ydÄ±. Bunlar, eski partilere tepki ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ tehdidi dolayÄ±sÄ±yla aldÄ±klarÄ± seçmen desteÄŸini, kendi liberal politikalarÄ±na destek olarak algÄ±layÄ±p kÄ±sa sürede pervasÄ±zlaÅŸtÄ±lar. Üst üste karÅŸÄ± reformlar yapmakla baÅŸarÄ±lÄ± bile oldular denebilir. Ama alttan alta bir öfke de uzun bir süreden beri birikmekteydi.

VE YELEKLER GÄ°YÄ°LDÄ°...

Hükümetin akaryakÄ±t zammÄ± ve ek vergiler projesine, hemen ilk etapta bir tepki geliÅŸti. Bir sosyal aÄŸ oluÅŸtu, teknoloji ve iletiÅŸim imkanlarÄ± deÄŸerlendirildi ve insanlar tepkilerini eyleme dönüÅŸtürmek için tek tek ÅŸehirlerde barikatlar kurdular. 17 KasÄ±m’da ilk tepki sokaÄŸa yansÄ±dÄ±. Hükümetin iktidarda olduÄŸu ilk günden beri aldÄ±ÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve hatta yok sayan tutumu, tepkiyi daha da büyüttü. Talepleri ortak olanlar bir araya gelip kolektifler oluÅŸturdular. YollarÄ± kesip akaryakÄ±tÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± engellediler, “ölmeyecek kadar” bir maaÅŸla geçinmek zorunda olan emekliler, iÅŸsizler, yarÄ±m günlük güvencesiz iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlar, gençler barikatlarÄ±n baÅŸÄ±na geçtiler.

Genellikle küçük iÅŸletme sahibi olan ve iÅŸyerine gidebilmek için arabasÄ±nÄ± kullanmak, yani akaryakÄ±t satÄ±nalmak zorunda olan kesimler, satÄ±n alma güçlerinin her gün düÅŸmesine ve ara sÄ±nÄ±ftan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kaymalarÄ±na sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± belirterek, yeleklerini sÄ±rtlarÄ±na giydiler.

ZAMLARDAN MACRON Ä°STÄ°FAYA...

Günler haftalarÄ± izledikçe sosyal direniÅŸ aÄŸÄ± geniÅŸledi, halkÄ±n önemli bir bölümünün desteÄŸini arkasÄ±na alanlar, “BaÅŸkenti iÅŸgal” sloganÄ±yla hükümetin karargâhÄ±nda ve dünyanÄ±n en ünlü caddesinde güçlerini gösterdiler. Kenar mahallelerin yoksullarÄ±yla birleÅŸen bu isyancÄ±lar, barikatlarÄ± yara yara Saray’a yürümeye kalkÄ±ÅŸÄ±nca, ortada ne demokrasi ne de insan hakkÄ± iki yüzlülüÄŸü kaldÄ±. Gerekirse diktatörlük rejimlerinde uygulanan yöntemlere baÅŸvurarak bunlarÄ±n önünü kesmek gerekiyordu! EÅŸ zamanlÄ± olarak bazÄ± politik partileri ve sendikalarÄ± arabulucu olarak tayin edip, hareketin önünü kesme yollarÄ± denendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Macron apar topar Arjantin’den döndüÄŸünde ateÅŸ bacayÄ± sarmÄ±ÅŸtÄ±. Çevre KonferansÄ±nÄ± devreye koyup gündemi deÄŸiÅŸtirme çabasÄ± boÅŸuna çÄ±ktÄ±. KarnÄ±mÄ±z açken çevreyle ilgilenecek takatimiz yok dediler. “Çevreyi kirleten, dünyamÄ±zÄ± karartan tekellerinizden niye vergi almÄ±yorsunuz” diyen sarÄ± yelekli isyancÄ±lar, her gösteri ve barikatta daha da öfkeli idiler. AslÄ±nda bu, son yÄ±llarÄ±n biriken öfkesinin dÄ±ÅŸa vurmasÄ±ydÄ±. Talepleri kabul edilmeyen, hiçe sayÄ±lmaktan bÄ±kan kesimlerin bir bütünü, bu karÅŸÄ± duruÅŸun saflarÄ±nda yer aldÄ±.

Talepleri sadece akaryakÄ±t zammÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. Zaten hükümetin, “TasarÄ±yÄ± geri çektik” lafÄ±na inanmadÄ±lar, ikna olmadÄ±lar. SatÄ±n alma güçlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n yükseltilmesini, gaz ve elektriÄŸe yapÄ±lan zamlarÄ±n iptal edilmesini ve hatta “Zenginlerin cumhurbaÅŸkanÄ±”nÄ±n istifasÄ±nÄ± talep ettiler.

GERÇEK YÜZLER DAHA FAZLA GÖRÜNÜR OLDU

Hükümet ise, on binlerce kiÅŸi ülkenin her kentinden tek ses olarak “Bu sefer dize gelmeyeceÄŸiz” dedikçe, daha da saldÄ±rgan yöntemlere baÅŸvuruyor. Fransa’nÄ±n yakÄ±n tarihinde görülmedik bir devlet terörü estirerek, yürüyüÅŸ ve miting hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yelteleniyor.

2015’teki olaÄŸanüstü hal döneminden daha yoÄŸun güvenlik önlemleriyle ve günlerce, “ÇatÄ±ÅŸma olacak, her tarafÄ± kÄ±rÄ±p yÄ±kacaklar” propagandasÄ±yla, halkÄ±n haklÄ± taleplerini terör ve baskÄ±yla ezmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Hükümetin politikasÄ± bu. Hareketin belirli bir liderlikten yoksun olmasÄ±nÄ± ve taÅŸkÄ±nlÄ±klara açÄ±k yanÄ±nÄ± deÄŸerlendirip, halkÄ±n gözünde itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak ve giderek söndürmek istiyor. Ama halkÄ±n her kesiminden yoÄŸun da bir tepki var. BirikmiÅŸ öfkenin hepsini dÄ±ÅŸa vurma eÄŸilimi var. GeçmiÅŸ mücadele tecrübeleri bir dayanak oluÅŸturuyor. Fransa daha bir süre dikkatlerin üzerinde toplandÄ±ÄŸÄ± bir yer olmaya devam edecek.

Fransa'da SarÄ± Yelekliler protestosu sonrasÄ± Macron'dan yeni Ã¶nlemler

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

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