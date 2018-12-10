10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yitirilenler katliamÄ±n 38. ayÄ±nda anÄ±ldÄ±

10 AralÄ±k DÃ¼nya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼'nde 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirilenler anÄ±ldÄ±: Adalet mÃ¼cadelemiz sÃ¼rÃ¼yor.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 103 kiÅŸi, katliamÄ±n 38. ayÄ±nda anÄ±ldÄ±. 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü’nde yapÄ±lan anmada, Türkiye’nin insan haklarÄ± karnesinin 10 Ekim ve sonrasÄ±nda yaÅŸanÄ±lan süreç olduÄŸu ifade edildi.

IÅžÄ°D'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren GarÄ±nda düzenlediÄŸi canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± ile hayatÄ±nÄ± kaybeden 103 kiÅŸi, katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde anÄ±ldÄ±. Her ayÄ±n 10’unda katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatte gerçekleÅŸen anmada, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±, katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 103 kiÅŸi anÄ±sÄ±na saygÄ± duruÅŸu gerçekleÅŸtiÄŸi sÄ±rada bir kiÅŸi hakaret ederek kitleye tacizde bulundu. Kitle, yaÅŸanan olayda güvenlik güçlerinin kendilerine hakaret eden kiÅŸi hakkÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmamasÄ±na da tepki gösterdi. 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Genel Sekreteri Ä°hsan Seylan, kiÅŸi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± belirterek “Burdaki insanlara ‘terörist’ diyerek geçti. Biraz önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu olayla tekrar yaramÄ±za tuz bastÄ±lar. KiÅŸi bizden ÅŸu anda 200 metre ileride. Onun hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z” dedi.

AYM, 10 Ekim soruÅŸturmasÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± haklÄ± buldu!

'ADALET MÜCADELEMÄ°Z SÜRÜYOR'

BasÄ±na açÄ±klama yapan Seylan, katliamÄ±n üzerinden geçen 38 ayda hâlâ adaletin saÄŸlanmasÄ± konusunda bir ilerleme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bugün 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü. Türkiye’de insan haklarÄ± karnesinin hali, 10 Ekim ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan süreçtir. 103 canÄ±mÄ±zÄ± kaybettik, onlarÄ±n yasÄ±nÄ± halen tutuyoruz, adalet mücadelemiz halen sürüyor ancak adaletine bel baÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adalet saraylarÄ±nda, emniyette, kamuda bir gram ilerleme olmadÄ±, yaralarÄ±mÄ±z aynÄ± tazeliÄŸiyle devam ediyor” dedi. YaralÄ±larÄ±n da insani haklarÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde giderilmediÄŸini belirten Seylan, sorunlarÄ±na çözüm bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, varlÄ±klarÄ±nÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Seylan, katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± meydanÄ±n isminin "Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi MeydanÄ±" olmasÄ± konusunda da hiçbir ilerleme olmamasÄ±na tepki gösterdi. Anma, temsili anÄ±ta karanfiller bÄ±rakÄ±larak ve sloganlarla sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)

KÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± haklÄ± bulan AYMâ€™ye avukatlardan yanÄ±t

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 13:54

www.evrensel.net