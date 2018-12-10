Urla'da taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± eylem

Urla'da BulubaÅŸ Tepe mevkiinde aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± eylem yapÄ±ldÄ±: KuÅŸ seslerinin yerini dinamit sesleri almasÄ±n

Ä°zmir'in Urla ilçesine baÄŸlÄ± BalÄ±klÄ±ova ve KadÄ±ovacÄ±k mahalleleri arasÄ±ndaki BulubaÅŸ Tepe mevkiinde açÄ±lmasÄ± planlanan taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± eylem yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±lmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± için KadÄ±ovacÄ±k'ta düzenlenen Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) toplantÄ±sÄ±na CHP'li Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Sibel Uyar, önceki dönem CHP milletvekilleri Zeynep AltÄ±ok, Musa Çam ve AyÅŸe Gürocak, CHP Urla Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan Özbadur, Urla Kent Konseyi Vekili Hadi BaÅŸman, Urla Kent Konseyi Çevre ÇalÄ±ÅŸma Grubu üyeleri, Urla Kent Konseyi Çevre SaÄŸlÄ±k Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ali Yanar, KadÄ±ovacÄ±k Mahallesi MuhtarÄ± Nazif ÇakÄ±roÄŸlu, BalÄ±klÄ±ova Mahallesi MuhtarÄ± AkÄ±n YÄ±lmaz, çok sayÄ±da çevreci dernek üyesi, sivil toplum kuruÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve köy halkÄ± katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±ya katÄ±lanlar ellerinde, "TaÅŸ ocaÄŸÄ± istemiyoruz", "KuÅŸ seslerinin yerini dinamit sesleri almasÄ±n" ve "OcaÄŸÄ±nÄ±z batsÄ±n" yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Sibel Uyar, konuÅŸmasÄ±nda, "BurasÄ± KadÄ±ovacÄ±k; Türkiye'de karbon ayak izini ölçen ve her sene karbon salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± azaltan köy olarak dünya literatürüne giren köyümüz, dünyanÄ±n en çevreci köylerinden biri" dedi.

Uyar, "Åžimdi biz nasÄ±l izin veririz bu topraklara taÅŸ ocaÄŸÄ± açÄ±lmasÄ±na? NasÄ±l izin veririz aÄŸaçlarÄ±mÄ±zÄ± kesmelerine, bu semadan yaÄŸmuru dindirmelerine? O zaman nasÄ±l görürüz rengârenk gökkuÅŸaÄŸÄ±nÄ±? Toprak kokusunu içimize çekmekten mi vazgeçelim? Göllerimizin kurumasÄ±na mÄ± izin verelim yoksa? NasÄ±l sularÄ±z tarlalarÄ±mÄ±zÄ± o zaman? KuÅŸ cÄ±vÄ±ltÄ±sÄ± yerine kamyon gürültüsü duymak istemiyoruz ki biz. Deprem etkisi yaratacak, evlerimizi tahrip edebilecek ve kulaklarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸÄ±r edebilecek ölçüde kuvvetli, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atacak patlamalarÄ±n endiÅŸesini yaÅŸamak istemiyoruz. O tozu solumak istemiyoruz. O tozun doÄŸayÄ± mahvetmesini istemiyoruz. DoÄŸal yaÅŸam üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olumsuz etki yalnÄ±zca bizleri mi endiÅŸelendiriyor? Ekolojik ayak izimizi derhal azaltmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.

'DOÄžA SEVGÄ°YLE KORUNUR'

BaÅŸkan Sibel Uyar sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Ä°nsanÄ±na, doÄŸasÄ±na, hayvanÄ±na, coÄŸrafyasÄ±na saygÄ±lÄ± bir kent olarak bu topraklarÄ± korumak bizlerin en büyük görevi. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n ortak mirasÄ±dÄ±r doÄŸa. Ve doÄŸa sevgiyle korunur. Bizler her birimiz bir aÄŸaç gibi tek ve özgürüz ama bir orman gibi kardeÅŸçesine bir araya geldiÄŸimizde baÅŸaramayacaÄŸÄ±mÄ±z hiçbir ÅŸey yok. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan ÅŸey tam da bu aslÄ±nda, örgütlenmek. Çünkü örgütlenemeyen her iyilik, örgütlü kötü azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n iktidarÄ±na mahkum kalacaktÄ±r."

Bölgede organik zeytinyaÄŸÄ± üretimi yaptÄ±klarÄ±nÄ±, geçimlerini zeytincilik ile saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten KadÄ±ovacÄ±klÄ± köylüler, "Zeytinlerimizi ne zorluklarla diktik. Zeytincilikle uÄŸraÅŸan çiftçimiz sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacak" diyerek taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ± istemediklerini dile getirdi.

Köylerinde taÅŸ ocaÄŸÄ± istemediklerini vurgulayan KadÄ±ovacÄ±k MuhtarÄ± Nazif ÇakÄ±roÄŸlu ve BalÄ±klÄ±ova MuhtarÄ± AkÄ±n YÄ±lmaz da kendilerine destek olanlara teÅŸekkür etti.

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen katÄ±lÄ±mÄ±n yüksek olduÄŸu toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bölgede taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n istenmediÄŸi dile getirilen sloganlar eÅŸliÄŸinde ve maske takÄ±larak yürüyüÅŸ yapÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

Ä°zmir'de SÄ°T alanÄ±na taÅŸ ocaÄŸÄ± kurulmasÄ± iÃ§in Ã‡ED izni

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 12:15

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