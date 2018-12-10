TarihÃ§i Yazar Talha UÄŸurluel gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TarihÃ§i Yazar Talha UÄŸurluel, 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Tarihçi Yazar Talha UÄŸurluel, 'FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na dönük Erzincan merkezli soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'daki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Erzincan'a getirilen ve saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen UÄŸurluel, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

KapatÄ±lan Samanyolu televizyonunda 'MaceracÄ±' isimli gezi programÄ±nÄ± sunan Murat Yeni de geçen 23 KasÄ±m'da Erzincan'da yürütülen soruÅŸturmada tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Murat Yeni, savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadesinde "O dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve hep vitrin olarak kullanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±" söylemiÅŸti.

AralarÄ±nda Talha UÄŸurluel'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± birçok kiÅŸinin toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yeni, ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

"O döneme kadar tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bu yapÄ±ya mensup insanlarÄ± hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eÄŸitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu ÅŸok ortamÄ±nda, birden bu insanlardan kopup, farklÄ± ve daha saÄŸlÄ±klÄ± analiz yapabilme imkanÄ±mÄ±z bulunmamaktaydÄ±. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±m. Sohbetlerin büyük kÄ±smÄ± televizyon kanalÄ±nda yapÄ±lÄ±rdÄ±. KatÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸum sohbet toplantÄ±larÄ±na benim dÄ±ÅŸÄ±mda yemek programÄ±nÄ± sunan 'Oktay Usta', 'SÄ±r KapÄ±sÄ±' programÄ±nÄ± sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha UÄŸurluer, sanatçÄ± Gökmen Ürü, programcÄ± AsÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±m ve radyocu AsÄ±m BozkuÅŸ gibi ÅŸahÄ±slar katÄ±lÄ±rdÄ±. Sohbet grubumuz benim gibi medyanÄ±n önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluÅŸuyordu. Düzenlenen etkinliklerde ÅŸahsÄ±mÄ±n seçilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± vitrin pozisyonuma baÄŸlÄ±yorum. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir iÅŸletme ve kuruluÅŸlar olmasÄ±, yine bu örgüte müzahir televizyon kanalÄ±nda program yapÄ±yor olmama baÄŸlÄ±yorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, mensup olanlar ile halkÄ± kaynaÅŸtÄ±rmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanÄ±yordu. Etkinliklerden beklediÄŸi fayda da bundan ibarettir. ProgramÄ±n bütçesi kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu için gittiÄŸimiz illerde örgütün yurt ve okullarÄ±nda konaklÄ±yorduk. MasraflarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± örgüt kuruluÅŸlarÄ± ve iÅŸletmelerince karÅŸÄ±lanÄ±yordu." (Erzincan/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:57

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