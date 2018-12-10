Roma dÃ¶nemine ait mozaik, Ã§Ã¶p konteyneri altÄ±nda

Ä°znik'te bulunan Roma dÃ¶nemine ait taban mozaiÄŸinin Ã§Ã¶p konteynerinin aldÄ±nda kalmasÄ± tepki Ã§ekti: Bu mozaik bu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lamaz

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilçesinde, 3 yÄ±l önce belediyenin kanalizasyon kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan Roma dönemine ait taban mozaiÄŸinin alanÄ±n sahibi ile anlaÅŸÄ±lamasÄ± nedeniyle çöp konteyneri altÄ±nda kalmasÄ± tepki çekti. Ä°znik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lamaz, bÄ±rakÄ±lmamalÄ±” dedi.

Belediye çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan Roma dönemine ait taban mozaiÄŸinin alanÄ±n sahibi ile anlaÅŸÄ±lamasÄ± nedeniyle çöp konteyneri altÄ±nda kalmasÄ± tepki çekti.

DHA'dan Mehmet Buldu'nun haberine göre, Ä°znik Belediyesi tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda Beyler Mahallesi, Afyon Sokak’ta yapÄ±lan kanalizasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda 2 metre derinlikte taban mozaiÄŸi bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldÄ±ÄŸÄ± taban mozaiÄŸinin Roma dönemine ait olduÄŸu bellirlendi. Ä°nsan yüzü figürlü mozaiÄŸin etrafÄ±ndaki toprak tabakayÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 metrekare açarak geniÅŸleten arkeologlar, mozaiÄŸin yÄ±lan figürleri ile yol kenarÄ±ndaki evin altÄ±na doÄŸru devam ettiÄŸini tespit etti. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°znik Müze MüdürlüÄŸü koordinasyonunda kurtarma kazÄ±sÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ± ve mozaik açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. 3’üncü derece arkeolojik SÄ°T alanÄ± olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ±yla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiÄŸin büyük bölümünün altÄ±nda olduÄŸu belirtilen parsel sahibiyle görüÅŸmelerde muvafakat alÄ±namamasÄ± yüzünden kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± durduruldu. Bunun üzerine mozaik geotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliÄŸindeki çukur dere kumu dökülerek kapatÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

ASFALT DÖKÜLDÜ

Kanalizasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan Ä°znik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda mozaiÄŸin bulunduÄŸu alanÄ±n da asfaltlanmasÄ± tepki çekti. Durumu öÄŸrenen dönemin Kültür ve Turizm BakanÄ± Mahir Ünal’Ä±n talimatÄ±yla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafÄ±na dubalar konuldu. Bugün ise, dubalarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda çöp konteyneri bulunuyor. Bu görüntü de tepkilere neden oluyor.

‘BÖYLE BIRAKILMAMALI’

Ä°znik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, Ä°znik ilçesinin antik Nikea kentinin üzerinde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bahçeli eve doÄŸru devam etmektedir. Bu büyük eser bu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lamaz, bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. Böyle önemli bir eserin üstünde, bugün ne yazÄ±k ki çöp konteyneri ve atÄ±klar bulunmaktadÄ±r. MozaiÄŸin tarihi tahminen M.S. 3’üncü yüzyÄ±la dayanmaktadÄ±r. Mozaik buluntularÄ± enderdir. Ä°znik’te az sayÄ±da bulunmuÅŸtur. Böyle bir mozaik buluntusu gösteriyor ki, bu bölgede Roma döneminde asil aileler yaÅŸamÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

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