Almanya'da demir yolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uyarÄ± grevi etkili oldu

Almanya'da demir yollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¼lke genelinde 4 saatlik uyarÄ± grevi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Almanya’da TÄ°S görüÅŸmelerinin anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmasÄ± üzerine, bugün demir yollarÄ±nda grev baÅŸladÄ±.

Alman DemiryollarÄ± (Deutsche Bahn) ile Demiryolu ve UlaÅŸÄ±m SendikasÄ± (EVG) arasÄ±nda süren TÄ°S görüÅŸmelerinin geçtiÄŸimiz cumartesi günü anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmasÄ± üzerine, bugün ülke genelinde uyarÄ± grevleri yapÄ±lÄ±yor. Sabah saat 05.00-09.00 arasÄ±nda yapÄ±lan uyarÄ± grevleri ülke genelinde etkili oldu.

Özelikle sabah saatlerinde DB’ye ait yakÄ±n ve uzak mesafe trenleriyle iÅŸe gitmek isteyenler baÅŸka araçlarÄ± tercih etmek zorunda kaldÄ±. Bu nedenle özellikle otobanlarda uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

EVG adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, sendika üyeleri arasÄ±nda greve katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n çok yüksek olduÄŸu, bunun da DB’nin taleplere karÅŸÄ±lÄ±k vermemesine gösterilen tepkiyi ifade ettiÄŸi belirtildi.

Grev bütün eyaletlerde etkili olurken DB yönetimi, pazartesi günü sabah için alÄ±nan ancak grev nedeniyle kullanÄ±lmayan biletlerin yolcular tarafÄ±ndan önümüzdeki pazar gününe kadar geçerli olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE Ä°STÄ°YOR?

Almanya’da 160 bin demir yolu çalÄ±ÅŸanÄ± için EVG ve DB arasÄ±nda süren TÄ°S görüÅŸmeleri geçtiÄŸimiz cumartesi günü Hannover’de yapÄ±lan görüÅŸmede uzlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. GörüÅŸmelere katÄ±lan EVG ve Lokomotifçiler SendikasÄ± (GDL) ücretlere yüzde 7,5 zam ve çalÄ±ÅŸanlara çalÄ±ÅŸma sürelerini kendilerinin belirlemesine daha fazla imkan saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyor.

DB ise iki aÅŸamalÄ± olarak ücretlere yüzde 5,1 zam yapmayÄ± kabul etti. AyrÄ±ca bir sefere mahsus olmak üzere 500 avro ödemeye de razÄ±. Ancak çalÄ±ÅŸma sürelerinin çalÄ±ÅŸanlar lehine düzenlenmesine ise yanaÅŸmÄ±yor. Taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸma yönünde adÄ±m atÄ±lmamasÄ± durumunda uyarÄ± grevlerinin devam etmesi bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri greve baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 13:14

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