Ä°stanbul, Avrupaâ€™da trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kent

Ä°stanbul, Avrupa kentleri iÃ§inde trafik yoÄŸunluÄŸunun en fazla olduÄŸu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kent oldu. 2017'de Ä°stanbulâ€™da insanlar 59 saatini trafikte geÃ§irdi.

Ä°stanbul, Avrupa kentleri içinde trafik yoÄŸunluÄŸunun en fazla olduÄŸu dördüncü kent oldu. Her yÄ±l dünya genelinde en fazla trafik yoÄŸunluÄŸuna sahip kentlerin sÄ±ralamasÄ±nÄ± yapan INRIX Global Traffic Scorecard, 2017’nin en kötü trafiÄŸine sahip kentlerini açÄ±kladÄ±. Bu veri, trafiÄŸin en yoÄŸun olduÄŸu saatlerde harcanan süre göz önüne alÄ±narak hesaplandÄ±.

'59 SAATÄ° TRAFÄ°KTE GEÇÄ°RDÄ°LER'

Ä°statistiklere göre, 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da sürücüler ve toplu taÅŸÄ±ma aracÄ± kullanarak iÅŸe gidenler 59 saatini trafikte geçirdi. Listeye göre, Ä°stanbul, Avrupa’da en kötü trafiÄŸin olduÄŸu dördüncü kent.

Listenin birinci sÄ±rasÄ±nda trafikte harcanan 91 saat ile Rusya’nÄ±n baÅŸkenti Moskova yer aldÄ±. Ä°kinci sÄ±raya 74 saat ile Londra, üçüncü sÄ±raya 69 saat ile Paris yerleÅŸti. Dünya sÄ±ralamasÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Moskova birinciliÄŸini Los Angeles’a devretti.

Trafikte harcanan süre dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Los Angeles 107 saat ile dünya sÄ±ralamasÄ±nda birinci oldu.

Dördüncü sÄ±rada yer alan Ä°stanbul’u Zurih, Oslo ve Berlin izledi. SÄ±ralamaya göre trafiÄŸin en sakin olduÄŸu yer Slovenya’nÄ±n baÅŸkenti Ljubljanica oldu. Ä°statistiklere göre geçen yÄ±l burada sürücüler sadece 21 saatini trafikte harcadÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

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