Avrupa Adalet DivanÄ±: Brexit tek taraflÄ± olarak iptal edilebilir
FotoÄŸraf: Pixabay

Avrupa Adalet DivanÄ±: Brexit tek taraflÄ± olarak iptal edilebilir

    • 10 AralÄ±k 2018 11:24

    Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere'nin Brexit sÃ¼recini tek taraflÄ± olarak iptal edebileceÄŸine hÃ¼kmetti.

    Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sürecini tek taraflÄ± olarak iptal edebileceÄŸi kararÄ±nÄ± aldÄ±.

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere’nin Brexit sürecine iliÅŸkin açÄ±lan davayÄ± karara baÄŸladÄ±.

    Mahkeme, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma bildirimini tek taraflÄ± olarak geri çekebileceÄŸine hükmetti.

    Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa BirliÄŸi'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiÄŸinde, söz konusu üye devletin tek taraflÄ± olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduÄŸuna karar vermiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (Brüksel/AA)

    â€˜Theresa Mayâ€™in Brexit iÃ§in tek ÅŸansÄ± ikinci bir referandumâ€™

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:48
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