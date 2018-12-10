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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:48
FotoÄŸraf: Pixabay
Avrupa Adalet DivanÄ±: Brexit tek taraflÄ± olarak iptal edilebilir
10 AralÄ±k 2018 11:24
Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere'nin Brexit sÃ¼recini tek taraflÄ± olarak iptal edebileceÄŸine hÃ¼kmetti.
Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sürecini tek taraflÄ± olarak iptal edebileceÄŸi kararÄ±nÄ± aldÄ±.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet DivanÄ±, Ä°ngiltere’nin Brexit sürecine iliÅŸkin açÄ±lan davayÄ± karara baÄŸladÄ±.
Mahkeme, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma bildirimini tek taraflÄ± olarak geri çekebileceÄŸine hükmetti.
Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa BirliÄŸi'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiÄŸinde, söz konusu üye devletin tek taraflÄ± olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduÄŸuna karar vermiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (Brüksel/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:48
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