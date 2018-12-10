FotoÄŸraf: Pixabay
KÃ¶yÃ¼n iÃ§me suyuna atÄ±k motor yaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Tokat'Ä±n Erbaa ilÃ§esinde bir kÃ¶yÃ¼n iÃ§me suyuna motor yaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sudan alÄ±nan Ã¶rnekler, analiz iÃ§in Samsun'a gÃ¶nderildi.
Tokat'Ä±n Erbaa ilçesinde bir köyün içme suyuna atÄ±k motor yaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sudan alÄ±nan örnekler, analiz için Samsun'a gönderildi.
Ä°lçeye baÄŸlÄ± Koçak köyünde, musluklarÄ±ndan akan suyun kokmasÄ± ve renginin siyah olmasÄ± üzerine, köy muhtarÄ± Nedim HÄ±dÄ±roÄŸlu, durumu yetkililere bildirdi.
Erbaa KaymakamÄ± Bülent Karacan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendilerine ihbar geldikten sonra görevlilerin köye gittiÄŸini söyledi. Görevlilerin sudan örnekler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Karacan, "Sudan gerekli numuneler alÄ±ndÄ±. Ä°çme suyundan alÄ±nan numuneler Samsun'da TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸünün ilgili laboratuvarÄ±na gönderildi." dedi.
Gelen sonuçlara göre iÅŸlem yapacaklarÄ±nÄ± aktaran Karacan, köyün içme suyu deposunun temizlendiÄŸini ve köye temiz içme suyu verildiÄŸini kaydetti. (Tokat/AA)