Eski Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Eski Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak, Malezya KalkÄ±nma Fonunun teftiÅŸ raporlarÄ±nda gizlice oynandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Malezya'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak'Ä±n, adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Malezya KalkÄ±nma Fonu (1MDB) yolsuzluÄŸu soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, daha sonra ÅŸartlÄ± salÄ±verildiÄŸi belirtildi.

AA'nÄ±n haberine göre, eski BaÅŸbakan Necip, iktidarÄ± döneminde 1MDB ÅŸirketinin teftiÅŸ raporlarÄ±nda gizlice oynandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin ifade vermek üzere sabah saatlerinde geldiÄŸi Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) binasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 buçuk saat gözaltÄ±nda tutulan Necip'in, daha sonra ÅŸartlÄ± salÄ±verildiÄŸi kaydedildi.

Necip, söz konusu davaya iliÅŸkin en son 6 AralÄ±k'ta mahkeme heyetince sorgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Denetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Madinah Mohamad, 25 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 1MDB ÅŸirketinin teftiÅŸ raporundaki bazÄ± paragraflarda, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan firari iÅŸ adamÄ± Low Taek Jho'ya ait kÄ±sÄ±mlarÄ±n gizlice silindiÄŸini ifade etmiÅŸti.

1MDB YOLSUZLUK SORUÅžTURMASI

Malezya'nÄ±n kamu kalkÄ±nma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluÄŸu soruÅŸturmasÄ±nda yer alan belgelere göre, eski BaÅŸbakan Necip'in fona baÄŸlÄ± aracÄ± kurum, banka ve kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kiÅŸisel banka hesaplarÄ±na 681 milyon dolar transfer ettiÄŸi öne sürülmüÅŸtü. MalezyalÄ±lar Necip'in yargÄ±lanmasÄ± için günlerce gösteri düzenlemiÅŸti.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, Necip'in 5 ÅŸahsi hesabÄ±ndaki 681 milyon dolarÄ±n Suudi Kraliyet ailesinin kiÅŸisel baÄŸÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸ, Suudi hükümetinin bunu doÄŸrulamasÄ±yla Necip yolsuzluk iddialarÄ±ndan aklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Necip hakkÄ±ndaki soruÅŸturma, 6 MayÄ±s genel seçimlerini kaybetmesinin ardÄ±ndan tekrar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Eski BaÅŸbakan, 1MDB yolsuzluÄŸu soruÅŸturmasÄ±nda 30'un üzerinde suçlamayla yargÄ±lanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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