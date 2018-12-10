Ankara'da Gazeteci Kenan KÄ±rkaya dahil 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'da sabah erken saatlerde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda Gazeteci Kenan KÄ±rkayaâ€™nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara’da sabah erken saatlerde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda aralarÄ±nda Gazeteci Kenan KÄ±rkaya’nÄ±n da bulunduÄŸu 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, KÄ±rkaya’nÄ±n evinde arama yapÄ±ldÄ±.

Ankara’da sabah erken saatlerde birçok eve baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. BasÄ±lan evler didik didik aranÄ±rken aralarÄ±nda gazeteci Kenan KÄ±rkaya’nÄ±n da olduÄŸu 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki farklÄ± operasyonun olduÄŸu Ankara’da gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra Yüksel’de eylem yapan kiÅŸiler olduÄŸu öÄŸrenildi. DiÄŸer operasyon kapsamÄ±nda ise HDP Ankara Ä°l Yöneticisi Abuzer KÄ±sa ve Gazeteci Kenan KÄ±rkaya'nÄ±n da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OperasyonlarÄ±n gerekçesi öÄŸrenilemezken gözaltÄ±na alÄ±nanlar Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n isimleri ÅŸöyle:

- Gazeteci Kenan KÄ±rkaya

- HDP Ankara Ä°l Yöneticisi Abuzer KÄ±sa

- Deniz AydÄ±n

- Murat ÇeÅŸme

- Gülnaz Bozkurt

- Simge Aksan

- Mahmut Konuk

- Özge ÇÄ±rpan

- Burak Aydemir

- Selvi Polat

- Mehmet Dersulu

- Ä°lker IÅŸÄ±k

(MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:12

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