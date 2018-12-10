EÅŸini Ã¶ldÃ¼ren sanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ±ndan 'tuzak' iddiasÄ±

Kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, sonra 'tuzak kurdu' iddiasÄ±nda bulundu. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Bursa'da eÅŸi Emine Keskin'i boÄŸarak öldürdüÄŸü için tutuklanan Ahmet Keskin'in yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. DuruÅŸmada bilirkiÅŸi raporu okunduktan sonra söz alan sanÄ±k avukatÄ± Mehmet Tüzün, "Maktul tarafÄ±ndan müvekkilime tuzak kurulmuÅŸtur. OÄŸluna cinsel istismarda bulunmasÄ± için müvekkilime, cinsel gücü artÄ±rÄ±cÄ± ilaçlar vermiÅŸ; ancak müvekkilim, bu tuzaÄŸa düÅŸmemiÅŸtir. Ses kaydÄ±nda '250'lik ve 100'lük verdim' beyanÄ± bulunmaktadÄ±r" iddiasÄ±nda bulundu.

DHA'dan Halil Özçoban'Ä±n haberine göre, olay geçen yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda merkez Osmangazi ilçesine baÄŸlÄ± DereçavuÅŸ Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezmeye çÄ±kan fabrika iÅŸçisi Ahmet Keskin ile eÅŸi Emine Keskin arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ahmet Keskin, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü eÅŸini boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak öldürdü. GözaltÄ±na alÄ±nan Ahmet Keskin, sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'eÅŸini kasten öldürmek' suçundan hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lan Ahmet Keskin'in yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

DuruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Ahmet Keskin ve avukatÄ±, müÅŸteki Eda Keskin ve avukatÄ±, diÄŸer müÅŸtekilerin avukatlarÄ± ile Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü avukatÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada, bilirkiÅŸi raporu okundu. Rapora iliÅŸkin görüÅŸü sorulan sanÄ±k avukatÄ± Mehmet Tüzün, Emine Keskin'in sanÄ±k Ahmet Keskin'e "tuzak" kurduÄŸunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Keskin'in tutukluluk halinin devamÄ±na, Adli TÄ±p Kurumu'ndan engelli çocuÄŸun istismara uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor alÄ±nmasÄ±na ve rapor sonuçlarÄ±nÄ±n beklenmesine karar verip, duruÅŸmayÄ± ÅŸubata erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°zmir ve Bursaâ€™da kadÄ±n cinayeti

FotoÄŸraf: DHA

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