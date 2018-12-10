Ä°srail, BatÄ± Åžeria'daki Ramallah ve El-Bire kent giriÅŸlerini kapattÄ±

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'daki Ramallah ve El-Bire kenti giriÅŸlerini kapatÄ±rken 1 Filistinlinin de askerler tarafÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah ve El-Bire kentlerinin giriÅŸlerini kapattÄ±, bazÄ± beldelere baskÄ±n düzenledi.

Ä°srail güçleri dün akÅŸam BatÄ± Åžeria'daki Ofra Yahudi YerleÅŸim Birimi yakÄ±nÄ±nda durakta bekleyenlerin üzerine ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucu 6 Ä°sraillinin yaralanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ramallah ve El-Bire'ye giriÅŸleri kapattÄ±. Görgü ÅŸahitleri de askerlerin Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki Ayn Yebrud, Ebu Fellah ve Silvad beldelerine baskÄ±n düzenlediÄŸini, çok sayÄ±da evde arama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bölgedeki güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±na el koyduÄŸunu ifade etti.

Ä°srail askerlerinin ayrÄ±ca Silvad beldesinde baskÄ±na tepki gösteren Filistinlilere plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da dün akÅŸam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucu biri aÄŸÄ±r olmak üzere 6 Ä°srailli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

AracÄ±n, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinden kaçtÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

BATI ÅžERÄ°A'DA 1 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° YARALANDI

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail güçleri ile Filistinliler arasÄ±nda Nablus kentinde çÄ±kan olaylarda 1 Filistinlinin baÅŸÄ±na isabet eden plastik mermi sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± Filistinlinin durumunun iyi olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Görgü tanÄ±klarÄ± da Nablus kentinde "Yusuf makamÄ±" olarak bilinen yere fanatik Yahudi yerleÅŸimcilerin girerek ayin düzenlemesinin ardÄ±ndan Ä°srail askerleri ile Filistinliler arasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°srail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale ettiÄŸi olaylarda gaz nedeniyle boÄŸulma tehlikesi geçiren onlarca Filistinliye, ilk yardÄ±m ekipleri tarafÄ±ndan gerekli müdahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yahudiler, BatÄ± Åžeria’nÄ±n Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamÄ±nda" Hazreti Yusuf'un kabri olduÄŸuna inanÄ±yor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asÄ±r geçmiÅŸi olduÄŸunu kaydederek, bu inancÄ±n doÄŸru olamayacaÄŸÄ±nÄ±, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduÄŸunu ifade ediyor. (AA)

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