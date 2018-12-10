TBMM'de bÃ¼tÃ§e maratonu baÅŸladÄ±

2019 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu Teklifi Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§Ä±ldÄ±.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu TasarÄ±sÄ±'nÄ±n görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.

TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

ToplantÄ±da bugün, daha önce alÄ±nan karar gereÄŸince, 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu TasarÄ±sÄ±'nÄ±n ilk gün görüÅŸmeleri gerçekleÅŸtirilecek.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna baÅŸladÄ±.

Bütçe görüÅŸmeleri, aralÄ±ksÄ±z 12 gün sürecek, 21 AralÄ±k'ta sona erecek. Bu tarihler arasÄ±nda siyasi partilerin haftalÄ±k grup toplantÄ±larÄ± yapÄ±lmayacak ve Meclis'e ziyaretçi alÄ±nmayacak. Genel Kurul'da her bakanlÄ±ÄŸÄ±n bütçesi için 5 dakikalÄ±k konuÅŸma hakkÄ± olacak ve siyasi partilerden sadece bir milletvekili söz alacak.

CHP: ETKÄ°N MUHALEFET YAPACAÄžIZ

Bütçenin tümü üzerine görüÅŸmeler bugün yapÄ±lacak. Bütçeye iliÅŸkin, Genel Kurul'da "etkin bir muhalefet" yapacaÄŸÄ±nÄ± belirten CHP’de Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin görüÅŸlerini paylaÅŸmak üzere bir konuÅŸma yapacak. GörüÅŸmelerin birinci turunda ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçe görüÅŸmelerinde Bülent Tezcan, TBMM bütçesi ve Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu bütçesine dair Mahmut Tanal konuÅŸma yaparken, Anayasa Mahkemesi’ne dair ise Ä°brahim KaboÄŸlu konuÅŸma yapacak.

HDP'NÄ°N GÜNDEMÄ° LEYLA GÜVEN VE TECRÄ°T

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre HDP'nin bütün milletvekillerinin hazÄ±r bulunacaÄŸÄ± Genel Kurul'da EÅŸ Genel BaÅŸkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli 30'ar dakikalÄ±k konuÅŸma yapacak. Buldan ve Temelli'nin, tecrit, AÄ°HM'nin HDP'nin tutuklu bulunan eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili verdiÄŸi karar, tutuklu milletvekilleri, Afrin operasyonu, Türkiye'deki demokrasi eksikliÄŸi ve hak ihlalleri konusunda eleÅŸtirel bir konuÅŸma yapmalarÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca HDP'nin gündeminde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevinin 33'üncü gününde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven olacak.

BÜTÇE TAKVÄ°MÄ°

2019 yÄ±lÄ± bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüÅŸme takvimi ÅŸöyle:

11 AralÄ±k SalÄ±: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu, SayÄ±ÅŸtay, MÄ°T BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MGK Genel SekreterliÄŸi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±.

12 AralÄ±k ÇarÅŸamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüÄŸü, Nadir Toprak Elementleri AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü, Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu, Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü.

13 AralÄ±k PerÅŸembe: SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Hudut ve Sahiller SaÄŸlÄ±k Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu, Türkiye SaÄŸlÄ±k Enstitüleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Tütün ve Alkol PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu, Orman Genel MüdürlüÄŸü, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Su Enstitüsü.

14 AralÄ±k Cuma: Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, GAP Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Anadolu Projesi Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Konya OvasÄ± Projesi Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Karadeniz Projesi Bölge KalkÄ±nma Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Küçük ve Orta Ölçekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türk StandardlarÄ± Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü.

15 AralÄ±k Cumartesi: Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, YükseköÄŸretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, YükseköÄŸretim Kalite Kurulu, 125 üniversite, Avrupa BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türk Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

16 AralÄ±k Pazar: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± ile Tutukevleri Ä°ÅŸ YurtlarÄ± Kurumu, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu, Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± ve EÅŸitlik Kurumu, KiÅŸisel Verileri Koruma Kurumu.

17 AralÄ±k Pazartesi: Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüÄŸü, Devlet TiyatrolarÄ± Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü, Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk AraÅŸtÄ±rma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.

18 AralÄ±k SalÄ±: Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kamu Ä°hale Kurumu, ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumu, Türkiye Ä°statistik Kurumu, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu.

19 AralÄ±k ÇarÅŸamba ve 20 AralÄ±k PerÅŸembe: 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2016 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu TasarÄ±sÄ±'nÄ±n maddelerinin oylanmasÄ±.

Meclisin bütçe maratonu, 21 AralÄ±k Cuma günü tümü üzerinde yapÄ±lacak son konuÅŸmalarla tamamlanacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 13:22

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